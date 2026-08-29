В Роспотребнадзоре раскрыли, как выбрать букет к 1 сентября

29 августа 2026, 07:34

Роспотребнадзор: для школьного букета рекомендуется выбирать стойкие виды цветов

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Сезонные и стойкие виды цветов следует выбирать для школьного букета. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.