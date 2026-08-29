В Роспотребнадзоре раскрыли, как выбрать букет к 1 сентября
Сезонные и стойкие виды цветов следует выбирать для школьного букета. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Рекомендуется выбирать цветы, которые хорошо переносят изменения температуры и долго сохраняют свою привлекательность. К таким растениям относятся хризантемы, герберы, астры, георгины, эустомы и гипсофила. Эти виды цветов более устойчивы к внешним воздействиям и меньше склонны к опаданию, отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор советует перед покупкой проверять эластичность лепестков. Если они выглядят увядшими и не восстанавливают свою форму, это может быть признаком того, что цветы несвежие. Некоторые продавцы могут пытаться скрыть этот факт, используя искусственные украшения, подчеркнули в пресс-службе.
После приобретения букета рекомендуется сразу поместить его в вазу с водой и подрезать стебли. Толстые стебли лучше срезать под углом, а жесткие — обломить или расщепить. Также важно удалить нижние листья, чтобы предотвратить гниение и появление неприятного запаха, посоветовали в ведомстве. Для сохранения свежести цветов в воду можно добавить специальное средство или немного сахара, добавили в Роспотребнадзоре.
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