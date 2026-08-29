Названы 42 страны, в которые россияне могут полететь прямыми рейсами осенью
Этой осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны. Об этом пишет РИА Новости.
Авиакомпания Jazeera Airways возобновит рейсы между Москвой и Кувейтом. Полеты стартуют в середине сентября.
С 1 октября авиакомпания Fly Jinnah начнет ежедневные рейсы по маршруту Москва — Исламабад. Myanmar International Airways с 4 октября начнет выполнять рейсы по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон. Azur Air в ноябре откроет полеты в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми городов России.
Большинство маршрутов из России ведут в страны Западной Азии. Прямые рейсы доступны в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.
Также доступны полеты в шесть стран Южной Азии: Афганистан, Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В Юго-Восточной Азии можно долететь до Вьетнама, Индонезии, Мьянмы и Таиланда, а в Восточной Азии — в КНР, КНДР и Монголию.
Еще семь направлений в Африке станут доступны для прямых рейсов: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы.
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