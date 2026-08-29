Названы 42 страны, в которые россияне могут полететь прямыми рейсами осенью

29 августа 2026, 08:58

Осенью 2026 года россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны

Фото: iStock/Dushlik

Этой осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны. Об этом пишет РИА Новости.