Синоптик пообещала москвичам теплую погоду в начале сентября

29 августа 2026, 07:54

Синоптик Макарова: в начале сентября температура в Москве будет выше нормы

Фото: iStock/Valery Bocman

В первую декаду сентября температура в Московском регионе будет примерно на два градуса выше нормы. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.