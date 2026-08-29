Синоптик пообещала москвичам теплую погоду в начале сентября
В первую декаду сентября температура в Московском регионе будет примерно на два градуса выше нормы. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Согласно мнению метеоролога, среднемесячная температура в сентябре составляет +11°C, но в начале месяца показатели термометра будут выше. Это не будет происходить ежедневно: Макарова прогнозирует как потепления, так и похолодания.
Эксперт подчеркнула, что в регионе возможны кратковременные осадки. По её словам, аномально высокие температуры сохранятся в течение первой декады месяца.
Ранее специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ответила на вопрос о дождях 1 сентября в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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