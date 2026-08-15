Биолог развеяла миф о звонкости спелого арбуза и объяснила, на что обращать внимание

15 августа 2026, 03:27

Биолог Мамонова: Ощутимая вибрация при постукивании по арбузу указывает на спелость

Фото: iStock/Hakase_

Некоторые мифы о том, как определить спелость арбуза, мешают россиянам выбрать хороший плод. При этом ориентиры, которые помогут не ошибиться, существуют. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества АПК» Татьяна Мамонова.