Биолог развеяла миф о звонкости спелого арбуза и объяснила, на что обращать внимание
Некоторые мифы о том, как определить спелость арбуза, мешают россиянам выбрать хороший плод. При этом ориентиры, которые помогут не ошибиться, существуют. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества АПК» Татьяна Мамонова.
Биолог посоветовала забыть о мифах про звонкость и глухость арбуза. Надо обращать внимание на другое — силу отдачи при стуке по плоду. Наполненный соком арбуз даёт упругую дрожь и резонанс, тогда как перезревший или пустотелый экземпляр отзывается ватным звуком без малейшей вибрации.
Кроме того, о созревании на бахче, а не в грузовике, свидетельствует светлое пятно на боку – оно должно иметь кремовый или жёлтый оттенок. Верхний слой корки у такого арбуза с трудом царапается ногтем, а сухость хвостика говорит о давности сбора плода.
Мамонова также предостерегла от покупки арбузов вдоль автомобильных трасс: кожура легко впитывает выхлопные газы, что делает плод потенциально опасным. Дома принесённый арбуз необходимо тщательно вымыть с хозяйственным мылом и обдать кипятком – это обязательная мера перед употреблением.
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