Россиянка едва не погибла после контакта с ядовитым «португальским корабликом» на Бали

15 августа 2026, 01:03

Российская туристка пережила паралич после касания «португальского кораблика» на Бали

Фото: iStock/aldorado10

Российскую туристку временно парализовало после контакта с ядовитым «португальским корабликом» на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.