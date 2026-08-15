Россиянка едва не погибла после контакта с ядовитым «португальским корабликом» на Бали
Российскую туристку временно парализовало после контакта с ядовитым «португальским корабликом» на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в воде. Девушка по имени Дарья возвращалась к лодке после занятия сёрфингом, когда внезапно ощутила резкую боль в ноге. На коже она заметила длинные щупальца-полосы. Россиянка поспешно сняла их руками и решила плыть дальше, но по пути силы начали покидать её: появилась сильная боль в пояснице, закружилась голова, а тело перестало слушаться.
С огромным трудом Дарье удалось добраться до лодки. Её доставили на берег и экстренно госпитализировали. К тому моменту паралич уже достиг груди, и девушке стало тяжело дышать. Врачи ввели пациентке антигистаминные препараты, поставили капельницу и сделали необходимые инъекции — состояние удалось стабилизировать. Боль вскоре отступила, возможность двигаться также вернулась.
Позже выяснилось, что причиной тяжёлой реакции стал яд «португальского военного кораблика» — крупного морского организма, чьи щупальца содержат огромное количество стрекательных клеток с токсином. Контакт с ними способен вызывать сильную боль и серьёзные системные нарушения. Некоторые случаи заканчивались летальным исходом.
«Португальский кораблик» не является медузой, за которую его часто принимают. Это — симбиоз полипоидных и медузоидных особей, которые функционируют как одно целое. Он держится на поверхности воды за счет прозрачного пузыря с газом (пневматофора) диаметром до 30 см. Свое необычное имя морское существо получило из-за схожести с португальскими каравеллами.
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