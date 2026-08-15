Россиянам, живущим в Швейцарии, стали закрывать счета в банке Swissquote
Счета россиян, проживающих в Швейцарии, начали закрывать банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh. Об этом сообщает местное издание Inside Paradeplatz со ссылкой на собственные источники.
В материале подчеркивается, что глава Swissquote Марк Бюрки прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что речь идёт не о систематическом отключении всех клиентов из России, а о точечных решениях в «особых ситуациях». К таким случаям Бюрки отнёс попадание гражданина в санкционные перечни или наличие у него тесных финансовых связей с Российской Федерацией.
Один из затронутых этой политикой рассказал Inside Paradeplatz, что меры касаются и людей с «абсолютно безупречной репутацией», и граждан с видом на постоянное жительство в Швейцарии. В ряде случаев проблемы возникают у обладателей двойного гражданства, включая тех, у кого есть швейцарский паспорт. По оценке издания, под ограничения могут попасть в общей сложности около шестисот банковских счетов.
Ранее стало известно, что клиенты Сбера получили возможность совершать денежные переводы и оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении банка без взимания комиссии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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