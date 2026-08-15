Россиянам, живущим в Швейцарии, стали закрывать счета в банке Swissquote

15 августа 2026, 02:46

Inside Paradeplatz: Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета клиентов-россиян

Фото: iStock/KavalenkavaVolha

Счета россиян, проживающих в Швейцарии, начали закрывать банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh. Об этом сообщает местное издание Inside Paradeplatz со ссылкой на собственные источники.