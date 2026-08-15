У берегов Индонезии зафиксировали мощное землетрясение, ожидается цунами
У берегов индонезийского острова Флорес сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 00:58 по московскому времени. Эпицентр находился в 162 километрах от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 35 километров.
На территории объявили угрозу цунами. Информации о возможных пострадавших, жертвах или разрушениях на земле пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что москвичка лишилась зрения на один глаз после того, как в нескольких сантиметрах от её лица взорвался новый водонагреватель. Девушка приобрела его всего неделю назад, однако прибор дал сбой. У пострадавшей диагностировали сильнейшую контузию глаза, кровоизлияние и перелом орбитальной кости.
Читайте также: