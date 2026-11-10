Биолог Смирнов предупредил об опасности сбора грибов в пакеты
Неподходящая тара и ошибки при сушке могут привести к порче даже съедобных грибов, предупредил кандидат биологических наук Александр Смирнов. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, отсутствие червоточин не гарантирует свежесть находки. Насекомые могут отложить яйца ещё в молодых плодовых телах. В перезревших грибах с мягкой мякотью, как отметил биолог, начинается распад тканей. При этом могут образоваться вещества, способные вызвать расстройство пищеварения.
Смирнов советует отказаться от полиэтиленовых пакетов и закрытых пластиковых вёдер. В такой таре грибы быстро портятся из-за недостатка воздуха и роста температуры. Для сбора специалист рекомендует брать плетёную корзину или другую жёсткую ёмкость с вентиляцией.
Биолог считает рискованной и сушку на нитке при комнатной температуре. По его словам, в этих условиях во влажных грибах могут развиваться личинки и плесень. Некоторые плесневые грибы выделяют микотоксины, которые не разрушаются при обычной варке и способны навредить печени и почкам.
Для домашней заготовки Смирнов предложил использовать электросушилку. Сначала он рекомендует подвялить грибы при температуре 45–50 °C в течение нескольких часов, затем повысить её до 60 °C. По мнению специалиста, резкий нагрев до 70 °C может помешать равномерному высыханию.
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