Биолог Смирнов предупредил об опасности сбора грибов в пакеты

10 ноября 2026, 10:40

Биолог Смирнов: грибы в пакеты и сушка на нитке — путь к накоплению токсинов

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Неподходящая тара и ошибки при сушке могут привести к порче даже съедобных грибов, предупредил кандидат биологических наук Александр Смирнов. Об этом сообщает «Газета.Ru».