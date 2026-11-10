Невролог Хадаева предупредила об опасности частого приема обезболивающих

10 ноября 2026, 09:48

Врач Хадаева: обезболивающие могут сами вызывать головную боль

Фото: iStock/Svetlana_nsk

Частый прием обезболивающих способен участить приступы головной боли и привести к повреждению внутренних органов, предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Диана Хадаева. По ее словам, временное облегчение иногда создает ложное ощущение благополучия и мешает вовремя обратиться за помощью. Об этом сообщает «Газета.Ru».