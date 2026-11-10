Невролог Хадаева предупредила об опасности частого приема обезболивающих
Частый прием обезболивающих способен участить приступы головной боли и привести к повреждению внутренних органов, предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Диана Хадаева. По ее словам, временное облегчение иногда создает ложное ощущение благополучия и мешает вовремя обратиться за помощью. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Разовый прием разрешенного препарата при знакомой головной или умеренной боли в животе обычно не опасен при соблюдении дозировки, пояснила специалист. Однако регулярное использование таблеток вместо поиска причины симптомов грозит осложнениями.
Повторные головные боли могут возникать из-за мигрени, напряжения мышц, нехватки сна, проблем со зрением или повышенного давления. Постоянный прием препаратов затрудняет наблюдение за изменениями симптомов и повышает риск поздней диагностики.
Кроме того, сами лекарства способны поддерживать приступы. Такое состояние врачи называют лекарственно-индуцированной, или абузусной, головной болью. После временного облегчения неприятные ощущения возвращаются чаще, и человек снова тянется за таблеткой.
По словам Хадаевой, риск возрастает при приеме простых анальгетиков от 15 дней в месяц, а комбинированных средств, триптанов и некоторых других препаратов — от 10 дней.
Боль в животе может указывать на кишечный спазм или переедание, но иногда сопровождает аппендицит, панкреатит, язву и другие заболевания. Таблетка способна уменьшить неприятные ощущения, однако не устранит воспаление или кровотечение.
Невролог предупредила и о побочных эффектах. Ибупрофен и напроксен могут раздражать слизистую желудка, вызывать язву и кровотечение, а еще вредить почкам. Риск увеличивают сочетание нескольких подобных средств, прием антикоагулянтов и употребление алкоголя.
Передозировка парацетамола грозит повреждением печени. При этом одно действующее вещество может входить в состав разных лекарств от боли и простуды, напомнила врач.
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