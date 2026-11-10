На Ольхоне нашли магнитную аномалию с рекордными для района показателями

10 ноября 2026, 09:55

Фото: iStock/klug-photo

На севере острова Ольхон на Байкале учёные обнаружили участок с необычно сильным магнитным полем. Его протяжённость достигает примерно 400 метров, а компасы в этой зоне начинают давать сбои. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.