На Ольхоне нашли магнитную аномалию с рекордными для района показателями
На севере острова Ольхон на Байкале учёные обнаружили участок с необычно сильным магнитным полем. Его протяжённость достигает примерно 400 метров, а компасы в этой зоне начинают давать сбои. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В одной из точек исследователи зафиксировали почти 81 тысячу нанотесл. Обычно магнитная индукция земного поля составляет от 25 до 65 тысяч нанотесл. Для этого района измеренное значение стало рекордным.
Приборы указали на наличие под землёй куполообразных объектов. Они находятся на глубине около пяти-шести метров. Поблизости исследователи заметили два оврага искусственного происхождения и старую кирку.
Учёные предполагают, что раньше на этом месте плавили железо, а под слоем грунта сохранились печи. Другая версия связывает аномалию с залежами железной руды. Специалисты планируют продолжить изучение участка. По предварительной оценке, угрозы для людей и природы он не представляет.
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