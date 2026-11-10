Ученые нашли способ «пробудить» клетки сердца после инфаркта
Британские ученые разработали экспериментальную мРНК-терапию, которая заставляет клетки сердечной мышцы снова делиться и восстанавливает поврежденную ткань после инфаркта. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Cardiovascular Research.
Метод, созданный специалистами Кембриджского университета, временно активирует в клетках сердца два белка — Myc и циклин T1, регулирующих клеточное деление. Это запускает размножение клеток сердечной мышцы, которые у взрослых почти не восстанавливаются.
В опытах на мышах терапия улучшила работу сердца примерно на 10% по сравнению с плацебо. У животных вырос объем крови, выбрасываемой за одно сокращение, а эффект сохранялся и через 28 дней, и через 12 недель при повторных обследованиях. При этом явных побочных эффектов у грызунов не выявили.
Ученые напомнили, что при инфаркте часть клеток мышцы погибает и замещается рубцовой тканью, из-за чего сердце хуже перекачивает кровь вплоть до сердечной недостаточности. Существующие методы лишь контролируют симптомы и замедляют болезнь, но не возвращают утраченные клетки. Как отметила соавтор работы, доцент Кембриджского университета Кэтрин Уилсон, новый подход потенциально воздействует не только на симптомы, но и на саму причину ухудшения работы сердца.
Перед клиническими испытаниями на людях методику еще предстоит проверить на более крупных животных. Исследователи рассчитывают, что в будущем эта терапия поможет пациентам с сердечной недостаточностью.
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