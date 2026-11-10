Ученые нашли способ «пробудить» клетки сердца после инфаркта

10 ноября 2026, 04:32

Британские ученые придумали РНК-терапию для восстановления сердца после инфаркта

Фото: iStock/Foremniakowski

Британские ученые разработали экспериментальную мРНК-терапию, которая заставляет клетки сердечной мышцы снова делиться и восстанавливает поврежденную ткань после инфаркта. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Cardiovascular Research.