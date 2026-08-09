Биолог сообщил, когда в Подмосковье начнется пик грибного сезона

09 августа 2026, 10:38

Миколог Вишневский: пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября. Об этом рассказал РИА Новости миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.