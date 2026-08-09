Биолог сообщил, когда в Подмосковье начнется пик грибного сезона
Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября. Об этом рассказал РИА Новости миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
По его словам, в конце августа начинается основное грибное время. Это не первые летние грибы, а именно августовско-сентябрьская волна, которая продлится долго — весь сентябрь и даже частично октябрь, отметил Вишневский.
По словам миколога, в этот период в лесах региона можно ожидать появления белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, лисичек, сыроежек, рыжиков и груздей. Осенние опята начинают расти с конца августа или начала сентября, подчеркнул эксперт. Это самый массовый гриб Московской области по биомассе, добавил Вишневский.
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