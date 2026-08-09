Врач развеяла главный миф о семечках

09 августа 2026, 08:39

Врач Миронова: Засоряют кишечник и вызывают аппендицит не семечки, а их шелуха

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Миронова оценила правдивость стереотипа о том, что семечки могут «засорять» кишечник. Об этом пишет «Лента.ру».