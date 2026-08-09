Врач развеяла главный миф о семечках
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Миронова оценила правдивость стереотипа о том, что семечки могут «засорять» кишечник. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам Мироновой, не сами семечки, а их шелуха может вызывать проблемы с кишечником и даже стать причиной острого аппендицита. При этом продукт обладает рядом полезных свойств: он содержит витамины B и E, магний, цинк, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, растительный белок и клетчатку.
Несмотря на это, врач советует употреблять не более 30 граммов семчек в день. Она объясняет, что этот продукт высококалорийный и при избыточном потреблении может вызвать изжогу, гастрит и заболевания желчевыводящей системы. Кроме того, соленые семечки способствуют задержке жидкости в организме и могут повысить артериальное давление, предупреждает Миронова.
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