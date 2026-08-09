Синоптик раскрыл, какая погода ждет жителей Москвы на следующей неделе

09 августа 2026, 09:14

Тишковец: неустойчивая погода ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: iStock/chris-mueller

Неустойчивая погода ожидается в столице на следующей неделе. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.