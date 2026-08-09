Синоптик раскрыл, какая погода ждет жителей Москвы на следующей неделе
Неустойчивая погода ожидается в столице на следующей неделе. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в понедельник антициклон будет усиливаться, обещая жителям Центральной России ясное и сухое небо. Ночью температура опустится до плюс 10-13 градусов, а днем поднимется до июльских плюс 23-26 градусов.
Во вторник Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона. Ночью столбики термометров покажут плюс 11-14 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 22-25 градусов. Однако к вечеру, с приближением фронта окклюзии, начнутся грозовые дожди, пояснил специалист.
В среду циклон сменит теплую погоду на более прохладную. Через Москву-реку пройдет холодная фронтальная система, которая принесет ливни, порывистый ветер и значительное понижение температуры: ночью будет плюс 10-13 градусов, днем — всего лишь плюс 15-18 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября.
В четверг в столице будет ветрено. Утром температура опустится до плюс 8-11 градусов, днем поднимется до плюс 14-17 градусов, возможны кратковременные дожди.
В пятницу нестабильность в атмосфере сохранится. В сумерках температура опустится до плюс 7-10 градусов, а в середине дня, из-за северо-западного ветра, не поднимется выше сентябрьских плюс 15 градусов, добавил Тишковец.
В выходные погода улучшится. В Москве потеплеет до многолетней нормы, характерной для заключительного месяца сезона, заключил он.
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