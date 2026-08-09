Достижения.рф

В Роспотребнадзоре объяснили пользу свеклы для печени и мозга

Роспотребнадзор: свекла может улучшить состояние нервной системы
Фото: iStock/dianazh

Свекла содержит множество полезных веществ, способных улучшить состояние нервной системы, печени и мозга. Об этом рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.



Согласно информации ведомства, свекла — ценный источник фолиевой кислоты, которая необходима для нормального кроветворения, функционирования нервной системы и правильного клеточного развития. В ней также содержится бетаин, способствующий восстановлению клеток печени и нормализации жирового обмена.

Природные нитраты, присутствующие в свекле, в организме преобразуются в оксид азота, что способствует мягкому расширению сосудов и снижению артериального давления. Витамин С, железо, цинк и антиоксиданты укрепляют иммунную систему и снижают уровень хронического воспаления.

Кроме того, высокое содержание клетчатки в свекле предотвращает запоры и создает благоприятные условия для развития полезной микрофлоры кишечника. Благодаря нитратам, свекла улучшает кровообращение мозга, что положительно влияет на память и концентрацию внимания.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0