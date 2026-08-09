В Роспотребнадзоре объяснили пользу свеклы для печени и мозга

09 августа 2026, 08:59

Роспотребнадзор: свекла может улучшить состояние нервной системы

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Свекла содержит множество полезных веществ, способных улучшить состояние нервной системы, печени и мозга. Об этом рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.