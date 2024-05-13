Кинолог Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в тёплое время года

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В теплое время года мы меньше всего переживаем о своем самочувствии и самочувствии питомца. Но высокие температуры, цветение растений, прохладные помещение и многое другое может стать причиной ухудшения самочувствия любимца.
Что влияет на плохое самочувствие собак в тёплое время года рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«В теплые солнечные дни мы чаще думаем о том, куда пойти погулять с любимцем и как провести выходные. Однако цветение растений, раскалённый асфальт, прогулки по солнцу и многое другое может стать причиной плохого самочувствия питомца. В теплое время года уделяйте внимание собаке: берегите от сквозняков и открытого солнца, купания в грязных водоемах, прогулок по раскаленному асфальту», — прокомментировал эксперт.
Причины плохого самочувствия собак в теплое время года
Аллергия
Весной и летом природа просыпается и зацветает. Для собак-аллергиков этот период может стать настоящим испытанием. Из-за пыльцы различных деревьев и трав питомец может начать чихать, кашлять, расчесывать морду. Состояние собаки ухудшается в сухие и жаркие дни, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Кроме того, у собак также встречается аллергия на укусы насекомых, например, шмеля или осы. Чаще всего их можно встретить на улице в конце весны-начале лета.
Тепловой удар
В жаркие дни риск получить тепловой удар у собак особенно велик. Тепловой удар – опасное состояние, которое может привести к гибели животного. Его можно получить, если вы гуляете на открытом солнце, даете питомцу большую физическую нагрузку в знойный день или, оставив собаку в закрытой машине (это очень опасно, даже несколько минут, проведенных, в закрытой машине в жаркий день, могут привести к смерти питомца). Поэтому очень важно следить за собакой на прогулке. Усиленная одышка у собак в жару может быть первым симптомом теплового удара, не относитесь к ней легкомысленно, списывая этот процесс на естественный теплообмен. Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, необходимо срочно оказать ей первую помощь.
Переохлаждение
Пытаясь помочь собаке остыть в жаркие дни, главное не перестараться. Если питомец размещается под кондиционером или вентилятором, он может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Питомец не сможет предположить, что он может простудиться, находясь под потоком холодного воздуха, за этим должен следить хозяин.
Ожоги лап
В теплое время года могут страдать подушечки лап у животных. Прогулки по раскаленным поверхностям могут сильно навредить собаке. Асфальт и другие дорожные покрытия могут разогреваться до предельных значений. Такая прогулка может обернуться для питомца болью и серьезными ожогами.
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