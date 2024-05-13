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Кинолог Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в тёплое время года

Кинолог Голубев: цветение растений и раскалённый асфальт могут навредить собаке
13 мая 2024, 10:06
Фото: iStock/AMR Image

Фото: iStock/AMR Image

В теплое время года мы меньше всего переживаем о своем самочувствии и самочувствии питомца. Но высокие температуры, цветение растений, прохладные помещение и многое другое может стать причиной ухудшения самочувствия любимца.


Что влияет на плохое самочувствие собак в тёплое время года рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В теплые солнечные дни мы чаще думаем о том, куда пойти погулять с любимцем и как провести выходные. Однако цветение растений, раскалённый асфальт, прогулки по солнцу и многое другое может стать причиной плохого самочувствия питомца. В теплое время года уделяйте внимание собаке: берегите от сквозняков и открытого солнца, купания в грязных водоемах, прогулок по раскаленному асфальту», — прокомментировал эксперт.

Причины плохого самочувствия собак в теплое время года

Аллергия

Весной и летом природа просыпается и зацветает. Для собак-аллергиков этот период может стать настоящим испытанием. Из-за пыльцы различных деревьев и трав питомец может начать чихать, кашлять, расчесывать морду. Состояние собаки ухудшается в сухие и жаркие дни, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Кроме того, у собак также встречается аллергия на укусы насекомых, например, шмеля или осы. Чаще всего их можно встретить на улице в конце весны-начале лета.

Тепловой удар

В жаркие дни риск получить тепловой удар у собак особенно велик. Тепловой удар – опасное состояние, которое может привести к гибели животного. Его можно получить, если вы гуляете на открытом солнце, даете питомцу большую физическую нагрузку в знойный день или, оставив собаку в закрытой машине (это очень опасно, даже несколько минут, проведенных, в закрытой машине в жаркий день, могут привести к смерти питомца). Поэтому очень важно следить за собакой на прогулке. Усиленная одышка у собак в жару может быть первым симптомом теплового удара, не относитесь к ней легкомысленно, списывая этот процесс на естественный теплообмен. Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, необходимо срочно оказать ей первую помощь.

Переохлаждение

Пытаясь помочь собаке остыть в жаркие дни, главное не перестараться. Если питомец размещается под кондиционером или вентилятором, он может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Питомец не сможет предположить, что он может простудиться, находясь под потоком холодного воздуха, за этим должен следить хозяин.

Ожоги лап

В теплое время года могут страдать подушечки лап у животных. Прогулки по раскаленным поверхностям могут сильно навредить собаке. Асфальт и другие дорожные покрытия могут разогреваться до предельных значений. Такая прогулка может обернуться для питомца болью и серьезными ожогами.

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#ожоги
Полицейские предупредили жителей Серебряных Прудов о разных схемах мошенничества
13 мая 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» провели сотрудники полиции в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жителям округа рассказывали о различных мошеннических действиях, чтобы повысить бдительность граждан», — говорится в сообщении.
В частности, в ходе акции полицейские рассказали жителям о различных схемах дистанционного мошенничества — через телефонные звонки или интернет и объяснили, как следует действовать при столкновении с мошенниками.
Полицейские призвали проявлять особое внимание при звонках с неизвестных номеров и предупредить пожилых родственников и знакомых.

Все граждане, принявшие участие в акции, по завершении профилактической беседы получили тематические памятки.

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#серебряные пруды
#полиция
#мошенничество
#профилактика
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В Балашихе построят школу по индивидуальному проекту на 1230 учеников
13 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Школу, рассчитанную на 1230 учеников, построят по индивидуальному проекту рядом с улицей Лукино в квартале «Б» города Балашиха, проект получил поддержку Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В здании переменной этажности — от двух до трёх этажей — и общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров будут общие учебные кабинеты и специализированные классы, информационно-библиотечный центр с читальным залом и IT-зоной, центр детских инициатив, три спортзала, столовая с кухней, медицинский блок и актовый зал на 400 мест с помещениями для хранения бутафории и театральных костюмов», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории обустроят площадку для мини-футбола, площадку для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и спортплощадки для детей разного возраста. Кроме того, будет проведено озеленение.

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#балашиха
#строительство
#школа
#мособлархитектура
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Подмосковье возглавило рейтинг по объёму введённого жилья за 2023 год
13 мая 2024, 10:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область стала лидером по объёму введённого жилья в абсолютном выражении за 2023 год. В регионе было построено 12,5 млн кв. м. или 11,3% от введённого в России объема жилых помещений. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

На втором месте – Краснодарский край (7,6 млн «квадратов» или 6,9%), на третьем – Москва (7,3 млн кв. м. или 6,6%).
«Больше всего жилья в пересчёте на одного жителя среди регионов страны в минувшем году было введено в Ленинградской и Тюменской областях, а также в Чечне. Подмосковье – на четвёртом месте. Там ввели 1,443 кв. м жилья на человека», – говорится в публикации.
В исследовании также сказано, что положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдалась в прошедшем году в 76 российских регионах, отрицательная – в девяти.

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#рейтинг
#жильё
#строительство
#подмосковье
#московская область
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В понедельник утром загруженность подмосковных дорог составляет три балла
13 мая 2024, 09:58

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev

В понедельник утром, 13 мая, дороги Московской области загружены на 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
13 мая на дорогах Московской области зафиксировано 878,4 тысяч автомобилей.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Ярославском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе», — отметили в министерстве.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.

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#волга
#шоссе
#крым
#минтранс
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Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе лидеров
13 мая 2024, 09:47

Фото: пресс-служба «Движения первых»

Продолжается регистрация на всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века», принять в нём участие могут представители детских и молодёжных объединений и общественных организаций в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба «Движения первых».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая. Для оформления заявки от участника потребуется выполнить задание «Вдохновляй»: нужно снять VК-клип с ответами на два вопроса: «Кто является моим наставником-вдохновителем?» и «Как я в качестве лидера развиваю свою команду?». Клипы следует выложить в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ЛидерыЭтоПервые и ссылкой на официальную группу конкурса «Лидер XXI века».

Заявка-анкета подаётся на сайте «Движения первых» её следует заполнить как можно подробнее и прикрепить к ней ссылку на видеоролик и рекомендательное письмо.

Конкурс будет проводиться в нескольких возрастных номинациях. Полуфинальные испытания пройдут с 10 июня по 10 июля, а финал состоится 4-8 сентября.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Движения первых».

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#молодёжь
#лидерство
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В Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности
13 мая 2024, 09:32

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Сегодня, 13 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В Волоколамском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес» 13 мая сохраняется первый класс пожарной опасности.

«14 мая на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности. 15 мая также ожидается II класс пожарной опасности в регионе. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12С, ночью — 4-7С», — поделились в пресс-службе.

Синоптики на ближайшие дни обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.

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#синоптики
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#пожарная безопасность
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Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» завоевал Суперкубок-2024 по хоккею на траве
13 мая 2024, 09:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» стали обладательницами российского Суперкубка-2024 по хоккею на траве, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за первое место хоккеистки команды «Динамо-Электросталь» встретились с представительницами казанского клуба «Динамо-Ак Барс», встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подмосковного клуба. Оба гола, принесших победу команде из Электростали в этой решающей встрече, Светлана Арусия», — говорится в сообщении.
Турнир проводился в столице Татарстана – Казани.

В министерстве отметили, что женская команда «Динамо-Электросталь» выигрывает Суперкубок четвёртый раз подряд.

Ранее сообщалось, что команда спортшколы Павловского Посада завоевала Бронзовую медаль всероссийских соревнований среди юношей до 15 лет имени И. Едешко.

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#хоккей
#электросталь
#женщины
#минспорта мо
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Защита арестованного в России американца обжаловала меру пресечения
Защита арестованного за кражу в Приморье американца обжаловала меру пресечения
13 мая 2024, 08:41

Фото: iStock/Akintevs

Правозащитники американского военного Гордона Блэка, арестованного за кражу, обжаловали решение об его аресте. Об этом сообщает издание РИА Новости.
В пресс-службе суда сообщили, что Блэк арестован до 2 июля. В срок до 20 мая сторона защиты должна предоставить суду возражения.

Напомним, военнослужащий из США прибыл в Россию, где проживал со своей возлюбленной, у которой позже похитил 200 тысяч рублей, за что был задержан правоохранителями.

В Великобритании прежде заявили, что цель поездки Блэка в Россию не связана с его профессиональной деятельность, и военную часть, где он проходил службу, он оставил самовольно.

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#арест
#кража
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Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился
ФСБ: Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился
13 мая 2024, 03:11

Фото: iStock/irene_rebrova

Житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый родился в 1976 году и проживает во Владивостоке. Он не имел отношения к российской армии и под влиянием пропаганды добровольно связался с представителями украинской военной разведки.

«Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. Простите меня», – сказал он, признав вину.

Ранее ФСБ сообщила, что житель Приморья был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что эти данные могут быть использованы украинскими спецслужбами против безопасности России.

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