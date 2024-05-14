В Подмосковье проведут кинологический чемпионат

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Чемпионат по многоборью кинологов проведёт Федеральная служба исполнения наказаний РФ на территории парк-отеля «Горизонт» в Одинцовском городском округе с 20 по 24 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
«Состязания будут проводиться по трём дисциплинам: «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ», «Поиск и обнаружение наркотиков» и «Розыскной профиль». Участники должны будут продемонстрировать свои навыки в задержании, охране и конвоированию преступников, кроме того, собакам предложат разыскать запрещённые предметы в помещение, на открытом пространстве, в автомобиле и в одежде», — говорится в сообщении.Участие в соревнованиях примут свыше 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы из 53 регионов России и около 160 собак.
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