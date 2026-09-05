Биолог высказался об угрозе глобальной катастрофы из-за исчезновения пчел

05 сентября 2026, 00:09

Биолог Гниненко объяснил, в каком случае пчелы не исчезнут

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В последние годы тема массового вымирания пчёл, ещё недавно считавшаяся одной из острейших глобальных экологических проблем, заметно утратила публичную остроту. О том, с чем это связано и удалось ли человечеству предотвратить катастрофу, в интервью газете «Взгляд» рассказал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.





По мнению эксперта, первоначальный ажиотаж вокруг гибели насекомых во многом был вызван неполной и эффектно поданной информацией, тогда как конструктивное решение требует взвешенного анализа причин. Собеседник подчеркнул, что реальные случаи массовой гибели пчёл фиксируются в основном при обработке сельхозугодий пестицидами, причём ключевым фактором здесь становится несогласованность действий между аграриями и пасечниками.



Гниненко отметил, что при чёткой координации графиков опрыскивания растений и вывоза ульев на медоносные поля (гречишные, подсолнечниковые и другие) гибель насекомых можно свести к минимуму. Снижение общественного резонанса он связал, в частности, с прогрессом во взаимопонимании между фермерами и пчеловодами: соблюдение общеизвестных регламентов позволяет защитить пчёл без ущерба для сельскохозяйственных нужд. Среди других факторов эксперт назвал внедрение новых, более безопасных пестицидов и совершенствование технологий их применения.





«Уверен, что ничего страшного не произойдёт. Люди научатся и растения защищать, и пчёлам вреда не приносить», — резюмировал Гниненко, добавив, что для достижения баланса необходимо активнее искать компромиссы, чтобы избежать потерь как для пасечников, так и для фермеров, чей труд одинаково важен для продовольственной безопасности.