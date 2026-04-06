Туриста жалили пчелы более 100 раз
В американском штате Аризона спасатели эвакуировали туриста с горы после нападения роя пчел. Как сообщает Unilad со ссылкой на пожарную службу Финикса, мужчину ужалили более 100 раз.
Происшествие случилось утром на вершине горы Лук-аут на севере Финикса. Примерно в десять часов утра во время восхождения на туриста внезапно набросились насекомые. Из-за множества укусов он получил тяжелые травмы и не мог спуститься самостоятельно.
Для эвакуации задействовали вертолет. Мужчину подняли в воздух, передали медикам и в критическом состоянии доставили в больницу.
Спасатели предупреждают — следует избегать мест, где могут быть потревоженные ульи, не пользоваться духами и ароматическими средствами перед походом в горы — запахи привлекают пчел. Рекомендуется надевать светлую одежду — она снижает риск агрессии насекомых. При встрече с роем нужно быстро уходить и в первую очередь защищать лицо и голову.
Эксперты напоминают, что большинство диких пчел в Аризоне — медоносные. Они отличаются агрессивностью и активно защищают свои ульи.
