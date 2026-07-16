Жительница Кузбасса едва не погибла во время рыбалки из-за укуса пчелы

16 июля 2026, 17:09

Фото: iStock/Borislav

Во время летней рыбалки жительницу поселка Подгорный Новокузнецкого округа Кемеровской области укусила пчела, отчего у нее возник отек Квинке. Об этом сообщили в региональном Минздраве.





По данным «Сiбдепо», сначала пострадавшая не обратила внимание на укус и просто отмахнулась от насекомого. Однако уже через несколько минут ее состояние начало стремительно ухудшаться. Супруг заметил сильный отек шеи, бледность кожи и оперативно отвез жену в ближайший фельдшерско-акушерский пункт.



Там пациентке ввели антигистаминные препараты для блокировки аллергической реакции и адреналин, чтобы стабилизировать давление и снять риск бронхоспазма. Уже через 10 минут состояние женщины начало приходить в норму.





«Пчелы, комары, осы, слепни и клещи — не просто назойливые спутники летнего отдыха! Если после укуса появились нарастающий отек, сыпь, одышка, головокружение, тошнота или другие тревожные симптомы — немедленно обращайтесь за медицинской помощью», — призвали в ведомстве.