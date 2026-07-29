Пчёлы могут исчезнуть в Европе на фоне аномальной жары

29 июля 2026, 06:51

РИА Новости: Ряд видов пчел в Европе может вымереть из-за аномально жаркой погоды

Фото: iStock/Nataba

Европейским пчёлам угрожает массовое вымирание из-за аномальной жары и климатических изменений. Такое предупреждение сделал ведущий мировой эксперт по насекомым, профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка в беседе с РИА Новости.





По словам учёного, далеко не все виды смогут приспособиться к новым условиям. Особенно уязвимы шмели, которые эволюционно адаптировались к холоду: их густой покров становится помехой в жару. Некоторые из них попытаются мигрировать на север или в горы, но там шмели встретят конкуренцию со стороны местных видов.



При этом Читтка призвал западных политиков обратить внимание не только на биоразнообразие, но и на угрозу для самого человека: смертность от жары уже шокирует, а в будущем проблема лишь усугубится, поэтому необходимы срочные меры по сдерживанию климатических изменений.





«Если наших политиков не волнует разнообразие насекомых (или другое биологическое разнообразие), то, по крайней мере, в центре их внимания должно быть благополучие человека», — заявил эксперт.