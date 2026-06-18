Биолог заявил о страшной угрозе для можжевельника
Можжевельник находится под угрозой из-за распространения на юге России нового вредителя — радужной златки. Об этом сообщил известный российский биолог, заместитель директора по научной работе «Дирекции природных парков» Антон Попович в разговоре с участниками медиаотряда в ВДЦ «Орленок», передает РИА Новости.
Кипарисовая радужная златка (Lamprodila festiva) представляет серьёзную угрозу для хвойных деревьев, включая туи, кипарисы и можжевельники. Личинки этого жука повреждают кору, что приводит к нарушению сокодвижения и гибели растений.
Изменение климата и недостаточная эффективность карантинных мер при транспортировке декоративных растений способствуют распространению новых вредителей. Эти чужеродные виды, такие как жуки, уничтожающие можжевельники, проникают в наши экосистемы, пояснил Попович. Биолог отметил, что можжевельники и без вмешательства вредителей особенно уязвимы после пожаров, которые затрудняют их восстановление.
Читайте также: