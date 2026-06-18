Биолог заявил о страшной угрозе для можжевельника

18 июня 2026, 08:48

Биолог Попович заявил о распространении на юге РФ жука, поедающего можжевельник

Фото: iStock/skymoon13

Можжевельник находится под угрозой из-за распространения на юге России нового вредителя — радужной златки. Об этом сообщил известный российский биолог, заместитель директора по научной работе «Дирекции природных парков» Антон Попович в разговоре с участниками медиаотряда в ВДЦ «Орленок», передает РИА Новости.