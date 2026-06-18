Новая профессия появится в России с 1 сентября

18 июня 2026, 04:27

В России с 1 сентября появится профессия «Писатель»

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy

В России утвердили стандарт профессии «Писатель», который начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующая информация содержится в отраслевом докладе Минцифры РФ «Книжный рынок России», с которым ознакомилось РИА Новости.