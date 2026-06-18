Новая профессия появится в России с 1 сентября
В России утвердили стандарт профессии «Писатель», который начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующая информация содержится в отраслевом докладе Минцифры РФ «Книжный рынок России», с которым ознакомилось РИА Новости.
Инициатива зародилась еще в июле прошлого года. Тогда президент Российского книжного союза Сергей Степашин указал на этот пробел и предложил законодательно закрепить профессию.
В докладе Минцифры подчёркивают, что утверждение стандарта станет важным шагом в поддержке литературного процесса в РФ. Новый документ позволит упорядочить требования к профессиональной деятельности писателей, а также послужит фундаментом для создания образовательных программ. Помимо этого, стандарт поможет усовершенствовать механизмы социальной и профессиональной защиты авторов и поспособствует развитию книжной отрасли: литературный труд станет более структурированным и прозрачным.
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