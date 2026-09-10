Биотехнолог объяснила, почему летние витамины не защитят от простуд зимой
Биотехнолог, эксперт по питанию и активному долголетию Елена Желянина предупредила, что летний прием витаминов «про запас» не поможет избежать сезонных инфекций. Организм не способен сохранить большинство полезных веществ на несколько месяцев вперед.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что витамины группы B и витамин C растворяются в воде и требуют постоянного поступления с пищей. Летом рацион часто включает больше свежих ягод, зелени, овощей и фруктов, однако такой период не создает запас для осени или зимы.
Витамины A, D, E и K относятся к жирорастворимым и способны формировать небольшой резерв. Принимать их в повышенных дозах без назначения врача не стоит: избыток отдельных соединений может навредить здоровью.
Желянина подчеркнула, что устойчивость к ОРВИ поддерживают полноценное питание с достаточным количеством белка, качественный сон, движение, умеренный уровень стресса и здоровье слизистых оболочек. Добавки не исправят последствия постоянного недосыпа и несбалансированного меню.
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