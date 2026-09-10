Биотехнолог объяснила, почему летние витамины не защитят от простуд зимой

10 сентября 2026, 08:30

Биотехнолог Желянина: витамины не накапливаются в организме на месяцы вперед

Фото: iStock/simpson

Биотехнолог, эксперт по питанию и активному долголетию Елена Желянина предупредила, что летний прием витаминов «про запас» не поможет избежать сезонных инфекций. Организм не способен сохранить большинство полезных веществ на несколько месяцев вперед.