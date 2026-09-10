Китайские учёные обнаружили новый штамм смертельного вируса
Китайские исследователи выявили ранее неизвестный штамм ортонайровируса, передающегося через укусы клещей. Результаты научной работы опубликованы в авторитетном медицинском издании New England Journal of Medicine.
Специалисты Государственной центральной лаборатории изучения патогенов и биобезопасности в Пекине провели метатранскриптомное секвенирование и смогли выделить новый патогенный агент. Заражение обнаружили у пациентов с синдромом лихорадки, вызванной вирусом SFTS, у которых тесты на вирус DBV показали отрицательный результат. Учёные дали ему название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV).
Филогенетический анализ подтвердил, что ALTNV относится к роду ортонайровирусов. При этом уровень идентичности его аминокислотных последовательностей не превышает 80,04%, что свидетельствует о его новизне. По мнению исследователей, ALTNV — это недавно обнаруженный ортонайровирус, который переносится клещами и способен вызывать у человека лихорадочные состояния.
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