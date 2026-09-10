Китайские учёные обнаружили новый штамм смертельного вируса

10 сентября 2026, 05:26

В Китае учёные выявили новую разновидность ортонайровируса

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Китайские исследователи выявили ранее неизвестный штамм ортонайровируса, передающегося через укусы клещей. Результаты научной работы опубликованы в авторитетном медицинском издании New England Journal of Medicine.