В Роскачестве назвали способ избавиться от переедания перед сном
Чтобы не переедать вечером, важно настроить свой режим питания так, чтобы не ложиться спать голодным. Об этом сообщили в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества, передает «Лента.ру».
Эксперты утверждают, что ужинать следует за два-три часа до сна. В последний прием пищи рекомендуется выбирать низкокалорийные продукты, такие как творог, морская рыба, белое мясо и овощи. В качестве гарнира лучше использовать крупы или макароны из твердых сортов пшеницы, а масло добавлять в умеренных количествах. По данным Роскачества, блюда желательно готовить на пару, варить или запекать.
Специалисты подчеркивают, что не менее важно, как проходит ужин. Употребление пищи перед телевизором или в спешке может привести к тому, что человек не почувствует насыщения вовремя и в итоге переест. Для более здорового ужина рекомендуется создавать спокойную атмосферу и тщательно пережевывать пищу. Это способствует более быстрому пищеварению и помогает контролировать размер порций.
Чтобы избежать переедания вечером, важно также проанализировать свой дневной рацион. Если в течение дня не было полноценных приемов пищи, организм может стремиться восполнить дефицит калорий вечером, что значительно увеличивает риск переесть, добавили в ведомстве.
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