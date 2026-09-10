В Роскачестве назвали способ избавиться от переедания перед сном

10 сентября 2026, 08:18

Роскачество: Чтобы не переедать вечером, важно есть за два-три часа до сна

Фото: iStock/M-Production

Чтобы не переедать вечером, важно настроить свой режим питания так, чтобы не ложиться спать голодным. Об этом сообщили в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества, передает «Лента.ру».