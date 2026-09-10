Эксперты развеяли миф о 15-минутном прогреве автомобиля зимой

10 сентября 2026, 08:04

«Сберлизинг»: необходимость прогревать двигатель зимой 15 минут — миф

Фото: iStock/Scharfsinn86

Аналитики «СберЛизинга» посоветовали не оставлять машину с заведенным мотором на 10–15 минут в мороз: инжекторному двигателю для подготовки к поездке хватает одной-двух минут работы на холостом ходу. Об этом сообщает «Газета.Ru».