Эксперты развеяли миф о 15-минутном прогреве автомобиля зимой
Аналитики «СберЛизинга» посоветовали не оставлять машину с заведенным мотором на 10–15 минут в мороз: инжекторному двигателю для подготовки к поездке хватает одной-двух минут работы на холостом ходу. Об этом сообщает «Газета.Ru».
После короткого прогрева водителю стоит начать движение без резких ускорений и держать невысокие обороты в первые километры пути. Такой режим поможет мотору быстрее набрать нужную температуру и снизит износ деталей.
Эксперты напомнили, что правила дорожного движения не содержат отдельного запрета на прогрев. При этом во дворах и жилых зонах нельзя оставлять автомобиль с работающим двигателем дольше пяти минут, если остановка не связана с пассажирами или загрузкой вещей. Длительный прогрев во дворе может подпасть под определение стоянки.
Специалисты назвали мифом и обязательную замену моторного масла через каждые 10 тысяч километров. Срок обслуживания зависит от условий езды. В плотном городском трафике двигатель за этот пробег может отработать около 400 часов. Такая нагрузка сопоставима с поездками по трассе на расстояние до 20 тысяч километров. Пробки, короткие маршруты и частая работа на холостом ходу требуют более ранней замены масла.
Еще одно распространенное заблуждение касается бензина с повышенным октановым числом. Заливка АИ-98 вместо рекомендованного АИ-95 не добавит автомобилю мощности. Высокий октан нужен для стабильного сгорания топлива и защиты от детонации, а не для увеличения его энергетической ценности.
В «СберЛизинге» призвали не верить и утверждению о вечном масле в автоматической трансмиссии. Обычно жидкость сохраняет расчетные свойства в пределах гарантийного ресурса — примерно 120–150 тысяч километров. Позже она загрязняется и хуже выполняет свою функцию, из-за чего коробка может начать работать с рывками и пробуксовками.
Отдельное внимание эксперты уделили состоянию фар. Помутневший или поврежденный пластик способен рассеивать до 40% света. Из-за этого водитель хуже видит дорогу в темное время суток.
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