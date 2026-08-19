Биотехнолог предупредила о скрытом загрязнении воды в общественных кулерах
Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что даже прозрачная вода без постороннего вкуса способна содержать микроорганизмы. Риск возникает при нерегулярной очистке и нарушениях санитарных правил во время обслуживания устройств. Об этом сообщает «Лента.ру».
Главная зона риска находится внутри аппарата — в трубках и резервуарах. Влажная среда и подходящая температура создают условия для размножения бактерий. На стенках постепенно появляется биопленка, защищающая микробы от обычного промывания.
Загрязнение нередко усиливается при поздней замене бутылей. Во время установки емкости в систему попадают пыль, воздух и микроорганизмы с рук или поверхности тары. Без регулярной дезинфекции число бактерий растет.
Употребление такой воды повышает риск кишечных расстройств. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. В поддонах и скрытых деталях кулера способна развиваться плесень.
Золотарева добавила, что нагрев воды не всегда решает проблему. Если температура в блоке недостаточна для уничтожения микрофлоры, бактерии сохраняются в системе. Минеральный налет и остатки органики при долгой эксплуатации создают дополнительную питательную среду.
Специалист посоветовала оценивать внешний вид кулера перед использованием. Тревожными признаками считают налет на краниках, потеки, грязный поддон и непривычный запах.
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