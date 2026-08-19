Биотехнолог предупредила о скрытом загрязнении воды в общественных кулерах

19 августа 2026, 07:17

Биотехнолог Золотарева: чистая на вид вода из кулера может содержать микробы

Фото: iStock/Alexander Shapovalov

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что даже прозрачная вода без постороннего вкуса способна содержать микроорганизмы. Риск возникает при нерегулярной очистке и нарушениях санитарных правил во время обслуживания устройств. Об этом сообщает «Лента.ру».