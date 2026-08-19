Герой мема «Весёлый молочник» решил вместе с женой усыновить ребёнка из России
Американский фермер Уолкер усыновит ребёнка из РФ после получения семьей гражданства
Американский фермер Джастас Уолкер, получивший в соцсетях прозвище «Весёлый молочник», вместе с супругой планирует усыновить ребёнка в РФ. В беседе с РИА Новости он пояснил, что ради этого вся семья собирается получить российское гражданство.
Уолкер родился в Канзасе, однако уже больше десяти лет живёт с женой и двумя дочерьми в Алтайском крае. Известность в Интернете пришла к нему из-за репортажа в 2014 году, когда мужчина заразительно рассмеялся на камеру при беседе с журналистами «России 1», превратившись в настоящий мем.
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Джастас является гражданином России с 2022 года, а его супруга Ребекка и дети пока имеют только вид на жительство. По словам Уолкера, они с женой давно хотели ещё одного ребёнка, но, поскольку Бог не дал им своего, пара решила рассмотреть вариант усыновления. Фермер подчеркнул, что у них дома уже состоялся «семейный совет», на котором все поддержали это решение.
«Я россиянин, но одному мне, мужчине, не дадут. Поэтому российское гражданство для Ребекки и детей нам нужно еще и для усыновления ребенка», — объяснил Уолкер.Неделю назад Уолкер записал ролик, в котором сообщил, что его жену и дочерей якобы собираются выдворить из страны. Однако МВД опровергло эти сведения. Согласно информации РИА Новости, на встрече в миграционной службе Уолкеру посоветовали оформить российское гражданство для своих близких.