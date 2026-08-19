Герой мема «Весёлый молочник» решил вместе с женой усыновить ребёнка из России

19 августа 2026, 05:32

Американский фермер Уолкер усыновит ребёнка из РФ после получения семьей гражданства

Джастас Уолкер (Фото: кадр из репортажа на канале «Россия 1» в 2014 году)

Американский фермер Джастас Уолкер, получивший в соцсетях прозвище «Весёлый молочник», вместе с супругой планирует усыновить ребёнка в РФ. В беседе с РИА Новости он пояснил, что ради этого вся семья собирается получить российское гражданство.





Уолкер родился в Канзасе, однако уже больше десяти лет живёт с женой и двумя дочерьми в Алтайском крае. Известность в Интернете пришла к нему из-за репортажа в 2014 году, когда мужчина заразительно рассмеялся на камеру при беседе с журналистами «России 1», превратившись в настоящий мем.





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«Я россиянин, но одному мне, мужчине, не дадут. Поэтому российское гражданство для Ребекки и детей нам нужно еще и для усыновления ребенка», — объяснил Уолкер.