Семья Свечникова более полугода не может добиться от Турции ответа о гибели пловца
Семья российского пловца Николая Свечникова, погибшего во время заплыва в Босфорском проливе, уже более полугода безуспешно пытается получить от турецких властей официальное заключение о причинах его смерти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мать спортсмена Галину Свечникову.
Напомним, что кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников, участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве через Босфор, однако до финиша не дошел. Его отсутствие организаторы заметили лишь спустя 12 часов.
Масштабные поиски продолжались несколько недель, но не дали результатов. Через почти полгода турецкая морская полиция обнаружила и извлекла тело неизвестного мужчины у берегов района Куручешме — позже выяснили, что погибшим оказался Николай. Его доставили в Москву и похоронили.
По словам матери спортсмена, с января этого года никакой новой информации от турецких судмедэкспертов получить не удалось, несмотря на все усилия семьи. Тогда родственники Николая обратились к российским специалистам, но и те столкнулись с определенными трудностями.
«Сообщили, что нельзя установить причину смерти в связи с тем, что тело находилось в воде шесть месяцев. Нам выдали отчет на 42 листа. К сожалению, турецкие эксперты ничего не ответили», — пояснила Галина.