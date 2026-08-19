Семья Свечникова более полугода не может добиться от Турции ответа о гибели пловца

19 августа 2026, 06:58

Семья пловца Свечникова более полугода не может узнать от Турции причину его гибели

Николай Свечников (фото: Instagram* @beswim__)

Семья российского пловца Николая Свечникова, погибшего во время заплыва в Босфорском проливе, уже более полугода безуспешно пытается получить от турецких властей официальное заключение о причинах его смерти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мать спортсмена Галину Свечникову.





Напомним, что кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников, участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве через Босфор, однако до финиша не дошел. Его отсутствие организаторы заметили лишь спустя 12 часов.



Николай Свечников (фото: Instagram* @beswim__) Масштабные поиски продолжались несколько недель, но не дали результатов. Через почти полгода турецкая морская полиция обнаружила и извлекла тело неизвестного мужчины у берегов района Куручешме — позже выяснили, что погибшим оказался Николай. Его доставили в Москву и похоронили.



По словам матери спортсмена, с января этого года никакой новой информации от турецких судмедэкспертов получить не удалось, несмотря на все усилия семьи. Тогда родственники Николая обратились к российским специалистам, но и те столкнулись с определенными трудностями.



«Сообщили, что нельзя установить причину смерти в связи с тем, что тело находилось в воде шесть месяцев. Нам выдали отчет на 42 листа. К сожалению, турецкие эксперты ничего не ответили», — пояснила Галина.