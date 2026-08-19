Тела моряков, погибших на сахалинском судне в КНР, доставят в Россию

19 августа 2026, 06:33

РИА Новости: Тела двоих моряков, погибших на сахалинском судне в КНР, доставят в РФ

Фото: iStock/Yuriy Gluzhetsky

Тела двоих российских моряков, погибших на судне компании «Островной краб» в Китае, готовят к отправке на родину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.