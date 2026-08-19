Тела моряков, погибших на сахалинском судне в КНР, доставят в Россию
Тела двоих российских моряков, погибших на судне компании «Островной краб» в Китае, готовят к отправке на родину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.
Представитель объединения пояснил, что гибель радиста и помощника капитана судна расследуется как несчастный случай. Точные детали их смерти пока не приводятся. Напомним: ранее поступала информация, что компания «Островной краб» предлагает провести кремацию без вскрытия, однако с этим не согласились родственники погибших.
В настоящий момент решается вопрос о транспортировке тел в Россию: сначала будет проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего расследование продолжат уже на территории страны. Также в материале уточняется, что судно компании, приписанное к порту Малокурильское на острове Шикотан, проходило плановый ремонт в КНР.
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