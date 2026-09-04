Биотехнолог рассказала россиянам про скрытую опасность старых обоев
Старые обои сами по себе не опасны, но они накапливают пыль, аллергены и при повреждениях могут стать средой для плесени. О том, как это влияет на здоровье, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Согласно материалу, наибольшее количество загрязнений задерживают бумажные, текстильные и рельефные обои — в их пористой структуре скапливаются частицы кожи, шерсть, пыльца, которые почти невозможно удалить обычной уборкой. Высокая концентрация аллергенов плохо влияет на тех, у кого повышенная чувствительность, провоцируя, помимо прочего, бронхиальную астму и атопический дерматит.
Со временем грязь забивается в местах стыков и повреждений, а при отслаивании и попадании влаги под полотно нарушается воздухообмен — в результате формируются идеальные условия для развития плесневых грибов. Пока колония скрыта отделочным материалом, ее легко не заметить. Опасность представляют споры появившейся плесени: они разносятся по воздуху, вызывают раздражение слизистых и обостряют хронические болезни дыхательных путей.
Золотарева уточнила, что решение о замене обоев стоит принимать не по сроку службы, а по их состоянию. Если покрытие сухое, без повреждений и плотно держится на стене, менять его не обязательно.
Читайте также: