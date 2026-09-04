Биотехнолог рассказала россиянам про скрытую опасность старых обоев

04 сентября 2026, 04:04

Биотехнолог Золотарева: Пыль и аллергены в старых обоях способны вызвать астму

Фото: iStock/Andrei310

Старые обои сами по себе не опасны, но они накапливают пыль, аллергены и при повреждениях могут стать средой для плесени. О том, как это влияет на здоровье, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.