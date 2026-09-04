Мужчина убил детей и тёщу, снял всё на видео и отправил это бросившей его жене

04 сентября 2026, 03:32

Француз убил двух детей и тёщу, а видео с расправой отправил бросившей его жене

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Во Франции мужчина заснял на видео убийство двоих детей и собственной тёщи, а затем отправил запись своей жене. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.