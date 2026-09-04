Мужчина убил детей и тёщу, снял всё на видео и отправил это бросившей его жене
Во Франции мужчина заснял на видео убийство двоих детей и собственной тёщи, а затем отправил запись своей жене. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.
Семья жила в отдалённом доме в департаменте Верхняя Сона. За несколько месяцев до трагедии муж изменил супруге. Одно время жена пыталась забыть случившееся и смириться с инцидентом, но затем все же решила разорвать отношения и попросила свою мать забрать детей из дома. Это привело мужчину в ярость.
Когда тёща приехала забрать детей, француз решил жестоко отомстить. Он расправился с 74-летней женщиной и двумя несовершеннолетними, снимая всё на камеру. Готовую запись убийца отправил жене и заявил, что она заслужила такое наказание.
Тела погибших нашли в разных местах на одном участке — останки находились в белом фургоне и в передвижном доме. Правоохранители уточнили, что виновника трагедии также обнаружили мёртвым. В настоящий момент следователи пытаются выяснить все детали произошедшего.
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