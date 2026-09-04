В Калифорнии суд разрешил отстрелять почти всю популяцию оленей-мулов
В Калифорнии суд разрешил уничтожить почти всю популяцию оленей-мулов на острове Санта-Каталина, чтобы спасти местные виды растений. Об этом сообщает The Guardian.
Природоохранники утверждают, что из-за чрезмерного поедания кустарников оленями на острове разрослись легковоспламеняющиеся сорняки. Любой пожар в таких условиях уничтожит и животных, и всю оставшуюся растительность.
Однако решение по истреблению практически 2000 особей оленей-мулов вызвало крайне негативную реакцию со стороны общественности и защитников животных — люди уже собрали 32 тысячи подписи для петиции против отстрела, планируя оспорить его в суде.
Согласно материалу, охотники завезли на остров несколько оленей-мулов около ста лет назад. Популяция быстро увеличилась до нескольких тысяч особей и, за исключением редких спадов в засушливые сезоны, оставалась стабильно высокой. Животные ощущают себя спокойно рядом с людьми и нередко приближаются к городским территориям, где их снимают на камеру и фотографируют.
Читайте также: