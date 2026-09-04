В Калифорнии суд разрешил отстрелять почти всю популяцию оленей-мулов

04 сентября 2026, 03:04

В Калифорнии разрешили истребить почти две тысячи оленей-мулов ради спасения растений

Фото: iStock/John Boland

В Калифорнии суд разрешил уничтожить почти всю популяцию оленей-мулов на острове Санта-Каталина, чтобы спасти местные виды растений. Об этом сообщает The Guardian.