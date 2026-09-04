Законопроект об ужесточении санкций против России застрял в Конгрессе США
Рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России, скорее всего, придется отложить – вероятность его принятия до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре крайне мала. Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон, его слова передаёт Bloomberg.
Ранее в американских СМИ сообщили, что инициатива столкнулась с серьёзной оппозицией демократов в палате представителей США, а уровень поддержки среди республиканцев остаётся неоднозначным. Джонсон выразил сомнение, что документ вынесут на голосование в ближайшее время.
Дело в том, что ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налогообложению выступают против меры. Главным препятствием стали опасения законодателей, что ужесточение санкций может спровоцировать рост цен на топливо. Также существует беспокойство, что документ расширит тарифные полномочия американского президента Дональда Трампа.
Сенат США ранее одобрил законопроект подавляющим большинством голосов – он предусматривает 100-процентные пошлины для пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные на весь импорт из РФ в США. Однако теперь ожидается, что палата представителей, куда уже передали документ, приступит к его рассмотрению не раньше сентября.
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