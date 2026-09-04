Законопроект об ужесточении санкций против России застрял в Конгрессе США

04 сентября 2026, 01:11

Bloomberg: Законопроект о санкциях против РФ могут заморозить до выборов в Конгресс США

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Рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России, скорее всего, придется отложить – вероятность его принятия до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре крайне мала. Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон, его слова передаёт Bloomberg.