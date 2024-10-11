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Бирюков: в Москве завершили благоустройство у вокзала Митьково

11 октября 2024, 21:19
Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

В Москве завершили благоустройство у вокзала Митьково, комплекс городского хозяйства закончил все работы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. По его словам, в результате удалось улучшить транспортную и пешеходную доступность территорий.


«Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский», — отметил он.
Бирюков пояснил, что в рамках проекта расширили пешеходные зоны, обновив их покрытие на 25 тысяч квадратах, уложили новый асфальт на 30,7 тысячах квадратных метров, поставили 174 новых фонаря и 10 новых остановок.

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#благоустройство
Россиянам раскрыли, переживут ли китайские авто эту зиму в РФ
«Авилон»: Китайские авто теперь более адаптированы к русской зиме
11 октября 2024, 20:55

Фото: iStock/djedzura

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявил о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.
«За последние год-полтора практически все автопроизводители в той или иной мере адаптировали свои машины к погодным условиям России. В модели были добавлены зимние опции, у некоторых увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей», — пояснил в беседе с Газета.ру Петров.

При этом основными причинами, почему китайские машины могут не завестись зимой, он назвал редкие поездки, заправка машины топливом низкого качества, а также непрофессионально установленные охранные системы.
А автоэксперт Владимир Сажин порекомендовал уже начать задумываться о замене авторезины.

«Температура падает, особенно в ночное время она уже близится к нулю, и 5-7°C у нас точно есть. Люди, которые ездят за город и в особенности в ночное время суток и рано утром, должны поменять резину. Не нужно забывать, что зимняя резина, особенно шипованная, значительно увеличивает тормозной путь, и нужно все-таки держать дистанцию», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее сообщалось, что немецкому автогиганту Volkswagen впервые в истории грозит закрытие заводов в Германии.

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#резина
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#техника
#автомобили
#китай
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Психолог Крутских раскрыла эффективные способы побороть осеннюю хандру
Психолог Крутских: Творчество и активность помогут побороть осеннюю хандру
11 октября 2024, 19:48

Фото: iStock/Gargonia

Клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявила, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.
Она также объяснила, что причинами угнетённого состояния людей в осеннюю пору являются сокращение светового дня, изменение температуры и повышенная сезонная заболеваемость.

«Эти факторы в совокупности создают условия для возникновения осенней хандры, которая может перерасти в более серьезные формы депрессии», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Крутских.

Специалист добавила, что явными признаками осенней хандры являются апатия, пониженный аппетит, проблемы со сном, изоляция. Крутских рекомендовала обращаться за помощью к специалистам при обнаружении у себя таких состояний.

А специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина перечислила причины, по которым многих девушек привлекает типаж «плохого парня». К ним она отнесла заниженную самооценку, стремление чувствовать себя защищённой, бунт против принципов воспитания, личностные особенности отца, а также потребность в самовыражении и скука.

«Мужественность — это прекрасно. Только далеко не все способны отличить ее от чересчур романтизированного современностью «плохиша». А ведь ему в жизни, а не в фильме, присущи еще и эгоизм, грубость, склонность к ревности, абьюзу, а также отсутствие эмпатии, игнорирование чужих потребностей и желаний», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» Игонина.

Ранее психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.

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#психолог
#психотерапевт
#изоляция
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#психиатр
#осень
#отношения
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В Подмосковье запустили молодежные театральные фестивали на остросоциальные темы
11 октября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Федерального подросткового центра

В Подмосковье запустили цикл подростковых театральных фестивалей со спектаклями на остросоциальные темы. Ребята через постановки смогли передать непростые эмоции, заставить зрителя по-другому взглянуть на привычные вещи и творчески проявить себя.
Проект реализовали совместно с Федеральным подростковым центром. Первый фестиваль прошел в музее заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

К примеру, один из спектаклей подростки посвятили антиутопии «Соль» по повести Александры Зайцевой, где оказавшиеся в альтернативной вселенной дети должны были выбраться из нее, исполнив свои сокровенные мечты. К концу выступления стало понятно, что происходящее с ними — наркотическая кома. Выбравшись из нее, ребята смогли отказаться от зависимости и создать движение «Нет» для борьбы с наркотиками.

Еще одной постановкой стал спектакль «Давай бояться вместе», посвященный подростковым страхам, которыми сложно делиться. Во время выступления каждый актер от своего имени рассказал про свои внутренние переживания: непринятие собственной внешности, плохие отношения с семьей и одноклассниками, боязнь толпы, нежелание показывать свои чувства.

После выступлений ребят эксперты Московского городского педагогического университета провели безоценочное обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.

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#отношения
#рейды
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Синоптик Позднякова назвала эту пятницу последним тёплым днём в Москве
11 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/Valery Bocman

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что эта пятница, 11 октября, является последним тёплым днём в Москве.
«На следующей неделе давление сохранится повышенным, погода облачная, с прояснениями, местами дождь. Не исключено, что 14 и 15 октября к дождю будут примешиваться отдельные мокрые снежинки. Температура воздуха 15 октября ночью будет 0-5°С и дневная температура 5-10°С. На градус-полтора ниже климатической нормы», — добавила в беседе с RT Позднякова.

А жителейц Кузбасса снова предупредили об очень сильном ветре, который будет достигать 21 м/с. Такая ситуация в регионе ожидается завтра, 12 октября.

«Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Новокузнецка.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ближайшее время погода жителей столицы и области вряд ли порадует.

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#дождь
#погода
#температура
#выходные
#москва
#осень
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Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск
Телеведущая Лазарева* назвала объявление в международный розыск неразберихой
11 октября 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Лазарева* назвала ситуацию с объявлением ее в международный розыск неразберихой. Телеведущая отметила, что планирует разобраться в случившемся и дать подробный комментарий прессе.

По ее словам, в Интерполе есть статья, согласно которой политической преследование не служит поводом для объявления человека в международный розыск.

Напомним, Татьяну Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей.

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*Признана Минюстом РФ иноагентом, Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#розыск
#рф
#телевидение
#минюст рф
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Цена квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы подскочила за год
11 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Lazy_Bear

За год стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы выросла на 18%. Об этом говорят данных компании «Метриум».
«В премиальном сегменте ипотечный кредит зачастую применяется для отсрочки остаточного платежа. Разница между ставкой по семейной ипотеке и вкладом в кредитной организации сейчас превышает 15 п. п. Объём предложения за квартал вырос на 8,6%. В распределении объёма предложения и спроса по округам ЗАО занял лидирующие позиции, что свидетельствует о об активном освоении девелоперами премиальной недвижимости новых районов», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Тем временем президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов выразил уверенность в том, что ФАС разберётся с выявленными ею высокими средними наценками на хлеб в торговых сетях России.

«Я уверен в профессионализме сотрудников ФАС и уверен, что надзорный орган разберётся в ситуации и примет меры к нарушителям. Когда заводы сохраняли минимальные наценки в 10-15%, учитывая значимость хлеба как социального продукта, магазины могли ставить свои наценки. Они получали прибыль, которую недополучали на своё развитие производители. Отсюда в том числе и острый дефицит кадров», — прокомментировал в беседе с RT Семёнов.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса Яндекс Аренда, в среднем стоимость аренды студии в городах-миллионниках России выросла на 4,5% за месяц.

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#цена
#недвижимость
#строительство
#москва
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Жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание, состояние стабильное
11 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/PeopleImages

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена сообщила, что актер пришел в сознание. Ее слова приводит РБК. По ее словам, он по-прежнему находится в неврологической реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского.
Елена также добавила, что муж пришел в сознание, а его состояние оценивают как стабильное.

Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

Актёр и режиссёр Василий Ливанов остаётся в реанимации НИИ Склифосовского
#операция
#режиссёр
#медики
#актёр
#больница
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Депутат Лантратова предложила предоставлять педагогам бесплатную юрпомощь
11 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/dolgachov

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обеспечить российских педагогов бесплатной юридической помощью.
Она пояснила, что сегодня люди этой профессии являются одной из самых незащищённых групп населения. Кроме того, нередки случаи хамского поведения в отношении педагогов, фиксация и распространение фото и видеоматериалов с ними, порочащих их честь и достоинство, в связи с чем юридическая помощь оказывается очень необходимой для них.

«В этой связи одной из государственных задач должно стать формирование уважительного и почтительного отношения к учителям, что будет являться показателем здорового и гармоничного развития общества», — приводит RT комментарий Лантратовой.

До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 20% молодых педагогов работают в столичных школах искусств. По её словам, многие из них уже выступают на ведущих сценах в России и в мире.

«Несмотря на возраст, они добились высоких результатов — стали призерами всероссийских и международных конкурсов», — приводят «Известия» слова Сергуниной.

Ранее заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявлял, что штрафы за оскорбление педагогов вряд ли значительно решат данную проблему.

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#учитель
#помощь
#ипотека
#отношения
#профессии
#юрист
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Развязка на М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 в Подмосковье готова наполовину
11 октября 2024, 18:20

Фото: iStock/IakovKalinin

Готовность транспортной развязки на трассе М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 в Подмосковье составляет около 50%. Об этом говорится на сайте правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, работы по возведению искусственного сооружения проходят с 84 по 87 км М-1 «Беларусь» вблизи поселка Дорохово. Уточняется, что на данном участке уложили более 83 тыс. кв.м асфальтобетона.

На объекте полностью закончили часть работ, в том числе переустройство коммуникаций и земляные работы по строительству подходов к путепроводу в составе будущей развязки на 86 километре. Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что построена половина ствола подземного пешеходного перехода на этом же участке дороге. Движение автотранспорта над ним уже запущено, добавил Петушенко.

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#автодор
#дорога
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