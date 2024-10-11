Бирюков: в Москве завершили благоустройство у вокзала Митьково

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi
В Москве завершили благоустройство у вокзала Митьково, комплекс городского хозяйства закончил все работы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. По его словам, в результате удалось улучшить транспортную и пешеходную доступность территорий.
«Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский», — отметил он.Бирюков пояснил, что в рамках проекта расширили пешеходные зоны, обновив их покрытие на 25 тысяч квадратах, уложили новый асфальт на 30,7 тысячах квадратных метров, поставили 174 новых фонаря и 10 новых остановок.
Читайте также:
В Подмосковье запустили молодежные театральные фестивали на остросоциальные темы
Цена квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы подскочила за год
Развязка на М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 в Подмосковье готова наполовину
Данил Пономарев