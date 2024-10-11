Цена квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы подскочила за год

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За год стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы выросла на 18%. Об этом говорят данных компании «Метриум».
«В премиальном сегменте ипотечный кредит зачастую применяется для отсрочки остаточного платежа. Разница между ставкой по семейной ипотеке и вкладом в кредитной организации сейчас превышает 15 п. п. Объём предложения за квартал вырос на 8,6%. В распределении объёма предложения и спроса по округам ЗАО занял лидирующие позиции, что свидетельствует о об активном освоении девелоперами премиальной недвижимости новых районов», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.
Тем временем президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов выразил уверенность в том, что ФАС разберётся с выявленными ею высокими средними наценками на хлеб в торговых сетях России.
«Я уверен в профессионализме сотрудников ФАС и уверен, что надзорный орган разберётся в ситуации и примет меры к нарушителям. Когда заводы сохраняли минимальные наценки в 10-15%, учитывая значимость хлеба как социального продукта, магазины могли ставить свои наценки. Они получали прибыль, которую недополучали на своё развитие производители. Отсюда в том числе и острый дефицит кадров», — прокомментировал в беседе с RT Семёнов.
Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса Яндекс Аренда, в среднем стоимость аренды студии в городах-миллионниках России выросла на 4,5% за месяц.
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