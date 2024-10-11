Развязка на М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 в Подмосковье готова наполовину

Фото: iStock/IakovKalinin
Готовность транспортной развязки на трассе М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 в Подмосковье составляет около 50%. Об этом говорится на сайте правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, работы по возведению искусственного сооружения проходят с 84 по 87 км М-1 «Беларусь» вблизи поселка Дорохово. Уточняется, что на данном участке уложили более 83 тыс. кв.м асфальтобетона.
На объекте полностью закончили часть работ, в том числе переустройство коммуникаций и земляные работы по строительству подходов к путепроводу в составе будущей развязки на 86 километре. Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что построена половина ствола подземного пешеходного перехода на этом же участке дороге. Движение автотранспорта над ним уже запущено, добавил Петушенко.
Читайте также:
Когда менять зимнюю резину на новую в 2024: штрафы, особенности, как выбирать
В Истре обновили 9,6 километров теплосетей и отремонтировали котельную
В Москве отремонтируют центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»
Екатерина Коршунова