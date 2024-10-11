В Подмосковье запустили молодежные театральные фестивали на остросоциальные темы

Фото: пресс-служба Федерального подросткового центра
В Подмосковье запустили цикл подростковых театральных фестивалей со спектаклями на остросоциальные темы. Ребята через постановки смогли передать непростые эмоции, заставить зрителя по-другому взглянуть на привычные вещи и творчески проявить себя.
Проект реализовали совместно с Федеральным подростковым центром. Первый фестиваль прошел в музее заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».
К примеру, один из спектаклей подростки посвятили антиутопии «Соль» по повести Александры Зайцевой, где оказавшиеся в альтернативной вселенной дети должны были выбраться из нее, исполнив свои сокровенные мечты. К концу выступления стало понятно, что происходящее с ними — наркотическая кома. Выбравшись из нее, ребята смогли отказаться от зависимости и создать движение «Нет» для борьбы с наркотиками.
Еще одной постановкой стал спектакль «Давай бояться вместе», посвященный подростковым страхам, которыми сложно делиться. Во время выступления каждый актер от своего имени рассказал про свои внутренние переживания: непринятие собственной внешности, плохие отношения с семьей и одноклассниками, боязнь толпы, нежелание показывать свои чувства.
После выступлений ребят эксперты Московского городского педагогического университета провели безоценочное обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.
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К примеру, один из спектаклей подростки посвятили антиутопии «Соль» по повести Александры Зайцевой, где оказавшиеся в альтернативной вселенной дети должны были выбраться из нее, исполнив свои сокровенные мечты. К концу выступления стало понятно, что происходящее с ними — наркотическая кома. Выбравшись из нее, ребята смогли отказаться от зависимости и создать движение «Нет» для борьбы с наркотиками.
Еще одной постановкой стал спектакль «Давай бояться вместе», посвященный подростковым страхам, которыми сложно делиться. Во время выступления каждый актер от своего имени рассказал про свои внутренние переживания: непринятие собственной внешности, плохие отношения с семьей и одноклассниками, боязнь толпы, нежелание показывать свои чувства.
После выступлений ребят эксперты Московского городского педагогического университета провели безоценочное обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.
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Данил Пономарев