В Подмосковье запустили молодежные театральные фестивали на остросоциальные темы

На 16-летнего подростка из Углича напали несколько парней по просьбе его бывшей девушки. Над мальчиком издевались в его же квартире — четыре часа школьника били ногами, прыгали на нём, плевали и резали ему волосы. Мальчик несколько раз терял сознание.