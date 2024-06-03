Генетика и деградация: Психиатр Теслер о причинах и признаках женского алкоголизма

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Бокал вина или коктейль в женских руках обычно ни у кого не вызывает косых взглядов, но женщины намного быстрее мужчин становятся зависимыми от алкоголя. И если бокал становится ежевечерним ритуалом, пора задуматься о зависимости.
Почему женщины начинают пить и поддается ли женский алкоголизм лечению в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.
По мнению эксперта, предрасположенность к алкоголизму передается на генетическом уровне — если в семье были пьющие люди, то вероятность алкоголизма выше. Также влияет выработка фермента алкогольдегидрогеназа, который отвечает за расщепление алкоголя в организме.
Он рассказал, что у женщин привыкание к алкоголю вырабатывается намного быстрее, чем у мужчин.
По его словам, женский алкоголизм плохо поддается терапии, а многие наркологи и вовсе не берутся за такое лечение.
Александр отметил, что женщина часто связывает свое желание выпить с проблемами на работе или в семье.
Он добавил, что женщин, которые страдают алкоголизмом, часто бросают, либо всю жизнь борются с этой проблемой. Психотерапевт поможет назначить препараты, которые смогут вывести человека из этого напряжения. При обнаружении признаков алкогольной зависимости нужно помочь человеку и поддержка близких не будет лишней. Для каждого помощь индивидуальна, заключил эксперт.
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По мнению эксперта, предрасположенность к алкоголизму передается на генетическом уровне — если в семье были пьющие люди, то вероятность алкоголизма выше. Также влияет выработка фермента алкогольдегидрогеназа, который отвечает за расщепление алкоголя в организме.
«Если человек выпивает, в организме выделяется фермент и расщепляет алкоголь. Есть люди у которых генетически этот фермент очень плохо вырабатывается. Существуют даже целые этнические группы у которых практически нет этого фермента — это народы Крайнего Севера. Поэтому они очень быстро спиваются», — отметил Теслер.
Он рассказал, что у женщин привыкание к алкоголю вырабатывается намного быстрее, чем у мужчин.
«Когда женщина начинает много пить и теряет контроль, то проваливается на несколько позиций в социальном уровне и быстро деградирует», — пояснил специалист.
По его словам, женский алкоголизм плохо поддается терапии, а многие наркологи и вовсе не берутся за такое лечение.
«С женщинами работать сложнее. Они более капризные», — поделился психиатр.
Александр отметил, что женщина часто связывает свое желание выпить с проблемами на работе или в семье.
«Нужно просто находить другие механизмы снятия напряжения, если алкоголь становится транквилизатором — снимает напряжение, то нужно просто убрать его из рациона», — добавил Теслер.
Он добавил, что женщин, которые страдают алкоголизмом, часто бросают, либо всю жизнь борются с этой проблемой. Психотерапевт поможет назначить препараты, которые смогут вывести человека из этого напряжения. При обнаружении признаков алкогольной зависимости нужно помочь человеку и поддержка близких не будет лишней. Для каждого помощь индивидуальна, заключил эксперт.
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Дарья Осипова