Нарколог Холдин: Алкоголь может сделать из мужчины женщину

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Главный нарколог Минздрава Подмосковья Витали Холдин рассказал, как алкоголь делает из мужчины женщину, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
Алкоголь пагубно влияет на работу организма и провоцирует эндокринные патологии из-за нарушения выработки гормонов.
При длительном злоупотреблении алкоголем уровень главного мужского гормона – тестостерона – постепенно снижается, а растет выработка женских гормонов.
Также нарколог подчеркнул, что «безопасного алкоголя» просто не существует.
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При длительном злоупотреблении алкоголем уровень главного мужского гормона – тестостерона – постепенно снижается, а растет выработка женских гормонов.
«Каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растет живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться «по женскому типу» — на бедрах и боках. У женщин же происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов и, как результат, нарушается менструальный цикл и снижается вероятность забеременеть», — отметил Виталий Холдин.
Также нарколог подчеркнул, что «безопасного алкоголя» просто не существует.
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Мира Полтева