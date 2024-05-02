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Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь

Врач Исаев: Ром наиболее безопасен для печени
02 мая 2024, 17:26
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно», – поделился в беседе с Газета.ру Исаев.

Он добавил, что употребление текилы с солью и лимоном обеспечивает попадание в организм натрия хлора и витамина С.



А вот коньяк, по словам Исаева, напротив, является одним из самых вредных крепких алкогольных напитков.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям.

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#нарколог
#психиатр
#алкоголь
#здоровье
Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»
02 мая 2024, 16:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Профориентационный проект из Коломны «Медицинская школа» стал финалистом национальной премии «Россия – мои горизонты». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Над проектом работают коломенская гимназия № 9, Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова и Коломенская больница.

«Проект был отмечен в номинации «Лучший проект в области профориентации в среде здоровья». Это огромная радость и честь для нас — стать финалистами всероссийской премии. Но мы не планируем останавливаться и уже набираем новый медицинский класс. Для того, чтобы стать частью команды будущих медиков и уже со школы начать реализовывать свою мечту о медицине, девятиклассникам необходимо пройти профильное тестирование по химии и биологии в рамках школьной программы», — поделилась замдиректора гимназии № 9, куратор медицинских классов Анна Ермакова.

Стоит отметить, что тестирование для учащихся 9 классов пройдет 14 мая в Коломне.

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#гимназия
#школы
#университет
#больница
#тестирование
#проект
#коломна
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Видновские врачи прооперировали пациентку с редчайшим видом многоплодия
02 мая 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра сделали операцию пациентке с редким видом многоплодия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В стационар поступила 36-летняя жительница Калужской области, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке.
УЗИ показало, что будущая мама ждёт монохориальную моноамниотическую двойню, которая в акушерской практике встречается в 0,01% случаев от всех спонтанных и в 1% – от многоплодных беременностей.

В таких случаях оба эмбриона расположены в одном амниотическом мешочке и питаются через одну плаценту. При этом они подвержены очень высокому риску осложнений.
«Такие случаи крайне редки. Сочетание врастания плаценты и беременности делает эту операцию поистине уникальной. Мы провели операцию на сроке 33 недели и два дня. На свет появились двое мальчиков весом 2120 и 2200 граммов с оценкой 7-8 баллов по шкале Апгар. Новорождённые и мама – в удовлетворительном состоянии», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности центра Ильяс Куликов.
В министерстве добавили, что это третьи преждевременные оперативные роды пациентки. Кровопотеря составила 1 тыс. 114 миллилитров. Маму и братьев дома ждут двое старших детей.

Проблемами врастания плаценты в рубец на матке в Видновском перинатальном центре занимаются с ноября 2014 года. Там уже прооперировали более 300 пациенток из всех регионов России.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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#дети
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#подмосковье
#московская область
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Для больниц Подмосковья закупят более 200 электрохирургических приборов
02 мая 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 200 единиц оборудования для электрохирургии, включая электрокоагуляторы и различные лазеры, закупят в текущем году для 46 больниц Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В этом году для подмосковных больниц планируется закупить более 200 единиц оборудования для электрохирургии на сумму свыше 330 миллионов рублей. (…) Новое оборудование позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в регионе», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве пояснили, что электрохирургическое оборудование позволяет врачу минимизировать кровотечение при операции.

Закупки современной медицинской техники для больниц и поликлиник Московской области проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В шатурском посёлке Пустоши появится ФАП с современным оборудованием
02 мая 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), рассчитанный на 36 посещений в смену, построят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, на эти цели передан участок площадью 0,5 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь ФАПа составит 200 квадратных метров. В медицинском учреждении предусмотрен кабинет фельдшера, стерилизационная комната, смотровая и процедурный кабинет, а также прививочный кабинет для детей и взрослых. Фельдшерско-акушерский пункт оснастят современным медицинским оборудованием», — говорится в сообщении.
Прилегающую площадь благоустроят, здесь оборудуют парковку и установят малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что в деревне Колычево городского округа Егорьевск будет построен модульный фельдшерский здравпункт, контракт на проектные и строительно-монтажные работы заключён с компанией «Крост-Д».

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#фап
#строительство
#медицина
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#минимущества
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В подмосковной деревне Колычево построят фельдшерский здравпункт
02 мая 2024, 13:49

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Модульный фельдшерский здравпункт появится в деревне Колычево городского округа Егорьевск, контракт на проектные и строительно-монтажные работы заключён с компанией «Крост-Д», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В новом медицинском учреждении предусмотрены кабинет фельдшера, прививочный кабинет для детей и взрослых, смотровая, стерилизационная и процедурная комнаты, а также палата для длительного пребывания пациентов и помещение для медперсонала. Здравпункт оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.
На территории, прилегающей к здравпункту, будет оборудована парковка, а также проведено озеленение и установлены малые архитектурные формы.

Медицинское обслуживание в новом здравпункте смогут получить более 1100 тыс. человек. Завершить строительство должны в конце 2024 года.

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#здравоохранение
#министерство строительного комплекса мо
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В Подмосковье для врачей проводят арт-терапевтические тренинги
02 мая 2024, 11:52

Фото: istockphoto / master1305

Учебный центр НИКИ детства проводит  арт-терапевтические тренинги для врачей. ОБ этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый арт-терапевтический тренинг для медицинских работников проводят психологи в рамках проекта «Наш участковый врач».

«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Врачи любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Стоит отметить, что данная терапия помогает справляться со стрессом и тревогой, а также снижает эмоциональное напряжение. Кроме этого, в регионе для детских специалистов проводятся тренинги «эмоциональный интеллект», «профилактика профессионального выгорания» и арт-терапия.

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#подмосковье
#врачи
#кардиолог
#профилактика
#поддержка
#психологическая поддержка
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Сексолог назвал устраивающий россиянок размер полового члена
02 мая 2024, 03:08

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Некоторым женщинам не важен размер полового органа партнера, поскольку они обладают выраженной чувствительностью внутри влагалища, и размер или угол загиба члена вызывает у них разные ощущения. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в беседе с UFA1.RU рассказал, какой размер в среднем устраивает россиянок.
Эксперт пояснил, что девушкам без сильной чувствительности размер не важен, так как они не ощущают большой половой орган или маленький. Но для женщин с яркими ощущениями играет роль не длина члена, а его диаметр.

«Если делать выбор, лучше иметь не очень длинный, но большой по диаметру член, чем длинный и тонкий. Кроме того, большой размер пениса может вызвать дискомфорт и боли во влагалище», — пояснил психотерапевт.
Сексолог отметил, что по данным исследований, размер пениса более 16 сантиметров может вызывать дискомфорт.

«Но среднестатистический размер полового члена жителей России примерно в районе 13,5 сантиметра. Для большинства женщин этот размер вполне достаточен», — подытожил Булах.
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#врач
#психотерапевт
#секс
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Не стоит злоупотреблять: этот алкогольный напиток убивает либидо у мужчин
Уролог Брусенский: Чрезмерное употребление пива чревато эректильной дисфункцией
01 мая 2024, 04:34

Фото: istock / grinvalds

При частом употреблении пива могут возникать проблемы с эрекцией. Об этом рассказал уролог-андролог Вадим Брусенский.
Пиво является калорийным спиртным напиток, а чувство голода после его употребления и отсутствие физической активности провоцируют отложение жира на животе.

«Жировая ткань способствует повышенной выработке лептина. Это гормон, который необходим для обмена веществ, но его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с тестостероном — мужским половым гормоном», – пояснил врач в беседе с «Газетой.ру».
Как утверждает Брусенский, все это приводит к снижению либидо. При злоупотреблении пивом страдает эрекция и нарушается сперматогенез: сперматозоиды становятся менее подвижными, нарушается их строение.

Как утверждают специалисты, безопасной дозой для человека являются 300 миллилитров пива дважды в неделю.

«Но если злоупотреблять даже этим «безопасным» количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать», – подытожил Брусенский.
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#врач
#диетолог
#пиво
#специалисты
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Кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта»
Кардиолог Балина: перенос тяжестей на даче чреват инфарктом
30 апреля 2024, 04:26

Фото: istock / Ridofranz

В начале дачного сезона повышается риск инфарктов. Как его избежать, рассказала заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина.
Как утверждает врач, отсутствие активности зимой и последующие весенние нагрузки на даче становятся причиной роста числа сердечных приступов. Чтобы их снизить, Балина порекомендовала людям с сердечными болезнями ограничить тяжелые работы, не поднимать тяжести более 5 кг, копать землю и заниматься прополкой сидя.

В беседе с «Газетой.Ru» она также призвала перед поездкой на дачу сходить на приём к кардиологу, продолжать принимать назначенные препараты, а в аптечку добавить средства для экстренной помощи.

Если во время работы в огороде возникли боли и давление за грудиной, нарушения сердцебиения, головокружение, побледнела кожа — необходимо отойти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят через 10-15 минут, стоит немедленно начать принимать меры, подытожила кардиолог.

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