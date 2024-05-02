Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь

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Врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно», – поделился в беседе с Газета.ру Исаев.
Он добавил, что употребление текилы с солью и лимоном обеспечивает попадание в организм натрия хлора и витамина С.
А вот коньяк, по словам Исаева, напротив, является одним из самых вредных крепких алкогольных напитков.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям.
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Мелисса Тимофеева