Быстро и легко: простой рецепт пиццы на сковороде за 10 минут

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
В современном мире очень много спешки, и, кажется, что время бежит с невероятной скоростью. Когда баловать себя вкусной едой? Однако есть некоторые блюда, обладающие прекрасным вкусом, которые готовятся буквально за считанное время. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут.
Ингредиенты (на 3 порции)
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 50 г.
- Соль — 0,5 ч.л.
- Сыр — 130 г.
- Колбаса — 80 г.
- Помидор — 60 г.
- Огурцы маринованные — 60 г.
- Репчатый лук — 40 г.
- Майонез — 70 г.
- Кетчуп — 1-2 ст.л.
Фото: iStock/martiapunts
Пошаговый рецепт
- В емкости взбиваем яйца, добавляем майонез, муку и соль. Перемешиваем.
- Нарезаем одинаково (можно кружочками) колбасу, огурцы, помидор, лук.
- Сыр натираем на тёрке.
- На разогретую сковороду выливаем тесто. Ждем, пока оно схватится.
- Смазываем его кетчупом, выкладываем колбасу, помидор, огурец, лук и посыпаем сыром.
- Закрываем сковороду крышкой и готовим примерно 10 минут.
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Анастасия Бондарева