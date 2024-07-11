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Быстро и легко: простой рецепт пиццы на сковороде за 10 минут

11 июля 2024, 11:15
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

В современном мире очень много спешки, и, кажется, что время бежит с невероятной скоростью. Когда баловать себя вкусной едой? Однако есть некоторые блюда, обладающие прекрасным вкусом, которые готовятся буквально за считанное время. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут.


Ингредиенты (на 3 порции)

  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 50 г.
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Сыр — 130 г.
  • Колбаса — 80 г.
  • Помидор — 60 г.
  • Огурцы маринованные — 60 г.
  • Репчатый лук — 40 г.
  • Майонез — 70 г.
  • Кетчуп — 1-2 ст.л.


Фото: iStock/martiapunts

Пошаговый рецепт

  1. В емкости взбиваем яйца, добавляем майонез, муку и соль. Перемешиваем.
  2. Нарезаем одинаково (можно кружочками) колбасу, огурцы, помидор, лук.
  3. Сыр натираем на тёрке.
  4. На разогретую сковороду выливаем тесто. Ждем, пока оно схватится.
  5. Смазываем его кетчупом, выкладываем колбасу, помидор, огурец, лук и посыпаем сыром.
  6. Закрываем сковороду крышкой и готовим примерно 10 минут.

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В Павловской Слободе завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест
11 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в селе Павловская Слобода городского округа Истра, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 80 процентов, открыть новую школу 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети и сантехнику, укладывают плитку и продолжают отделку внутренних помещений, а также собирают и расставляют мебель. На пришкольной территории устанавливают спортивные и детские игровые площадки. Обустраивают тротуары и проезды», — говорится в сообщении.
В работах задействованы свыше 170 человек, используется пять единиц техники.

В новой школе предусмотрен блок для младшеклассников на 400 человек и блок для учеников средних и старших классов на 700 человек. Школа будет отвечать всем современным требованиям.

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Минюст заявил о помощи заключённым в рамках пенитенциарной пробации
11 июля 2024, 14:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в рамках пенитенциарной пробации помощь получили более 35 тыс. осуждённых в их подготовке к освобождению.
«Главная цель закона о пробации — забота о конкретных людях, их родных и близких. Ещё один важный показатель — снижение уровня рецидивной преступности», — приводит RT слова министра.

А Министерство юстиции США продолжит разбирательства по делам республиканца Дональда Трампа даже в случае его победы на выборах президента, пишет The Washington Post. Как передают argumenti.ru, в ведомстве считают, что ограничений на возбуждение уголовных дел в отношении избранного главы государства не будет вплоть до его официального вступления в должность.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гудкову.

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#ген фсин
#россия
#помощь
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Лист нетрудоспособности: Гинеколог назвала способы, помогающие пережить ПМС
Гинеколог Ерофеева: чтобы пережить ПМС женщине нужно поголодать
11 июля 2024, 14:31

Фото: iStock/nensuria

Раз в месяц практически каждая женщина чувствует в своем организме внешние и внутренние изменения, которые не всегда легко пережить. Предменструальный синдром (ПМС) часто сопровождается болезненными и невыносимыми симптомами.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что многим женщинам тяжело трудиться и концентрироваться во время ПМС, потому что симптомы могут быть крайне интенсивны и неприятны.

«Некоторые женщины теряют работоспособность. Они не в состоянии трудиться и концентрироваться, находятся в полной прострации. Кажется, что женщине в таком состоянии необходим лист нетрудоспособности», — отметила эксперт.

Акушер-гинеколог рассказала, как спасти себя от тяжелого состояния и облегчить свою женскую участь.

  • Если все раздражает, то нужно закрыться в норке и какое-то время побыть наедине с собой.
  • Свернуться клубочком в эмбриональную позу и полежать в темноте в своей комнате с легкой музыкой или без.
  • Иногда нужно исключить какие-то продукты, поголодать по возможности, попить соки или минеральную воду.
  • Некоторым помогает теплая грелка у поясницы, чтобы снять напряжение и болезненность.
  • Легкая, здоровая еда и потребление продуктов, которые содержат триптофан: йогурты, творог, рассольный сыр, грецкие орехи, сухофрукты(изюм финики курага), бананы, грибы.
  • Если есть газообразование, включить в рацион отруби.
  • Нагружать себя умеренными физическими упражнениями: дыхание, растяжка, пешие прогулки вокруг дома.
  • Массаж и водные процедуры.
Врач также заявила, что справляться с симптомами в ПМС помогают гормональные контрацептивы.

«Любые гормональные контрацептивные препараты спасают женщин от ПМС. Они влияют на водно-электролитный обмен, то есть могут выводить лишнюю часть жидкости из организма, а это напрямую связано при отечности в ПМС. Еще они улучшают кожу, состояние волос, состояние слизистых оболочек женщины и балансируют центральную нервную систему. Женщина меньше реагирует на раздражители, у нее пропадет готовность к неадекватным реакциям», — объяснила эксперт.

Он отметила, что все гормональные контрацептивные препараты назначают опытные гинекологи-акушеры, поэтому назначение строго индивидуально.

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Экономист Линецкий объяснил важность регулярного инвестирования
11 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий заявил, что регулярные инвестиции важны для формирования финансовой грамотности и роста доходов.
«Регулярные инвестиции развивают финансовую дисциплину. Вы учитесь планировать и выделять средства на будущее, что способствует лучшему управлению личными финансами. Также инвестируя регулярно, вы можете избежать проблем, связанных с попытками «поймать» рынок. Третье — эффект сложного процента», — пояснил в беседе с «Известиями» Линецкий.

А аналитики «Авито Работы» выяснили, что в среднем россиянам необходим доход в размере 205 791 рубль ежемесячно для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

«В среднем специалисты сфер IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства и недвижимости, онлайн-торговли имеют наиболее высокие пожелания относительно размера дохода», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.

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Раздражение, тревога, отечность: гинеколог рассказала при каких симптомах ПМС нужно обращаться к врачу
Гинеколог Ерофеева: если у женщины в ПМС более 5 симптомов — нужно идти к врачу
11 июля 2024, 14:26

Фото: iStock/Khosrork

Предменструальный синдром (ПМС), который якобы делает женщину неадекватной на несколько дней в месяц, стал темой мужских шуток и разговоров. Однако не все так весело и смешно на самом деле, потому что женский организм в течение этого времени испытывает различные изменения и сложности, которые иногда считаются отклонением.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что предменструальный синдром присутствует практически у всех женщин и представляет собой целый комплекс симптомов, которые между собой могут быть никак не связаны.

«Это не всегда проявление какого-то дефицита или дисбаланса. Иной раз это просто индивидуальная реакция на абсолютно нормальный уровень гормонов. У некоторых очень похожие симптомы наблюдаются на ранних сроках беременности», — сказала эксперт.
Она добавила, что чаще всего синдром начинается с середины цикла (с овуляции) и проходит до первых дней менструации, а дальше все «как будто сглаживается».

Гинеколог назвала ряд симптомов, которые женщина может испытывать во время ПМС


  • Все, что связано с нейропсихической регуляцией и работой центральной нервной системы: плаксивость, очень жалко себя, любое раздражение вызывает необоснованный гнев, тоска, тревога, ощущение беспомощности, бессонница, утомляемость.
  • То, что связано с физическими страданиями и отечностью: могут отекать пальцы рук, ступни ног, голени, даже передняя брюшная стенка, отечность молочных желез и их болезненность. Ощущение распирания, переполненности, как будто бы все ткани насыщены жидкостью, головные боли, ощущение распирания в животе, повышенное газообразование, запоры или понос.
  • Сексуальные нарушения: могут проявляться в виде тяги к сексуальным приключениям и контактам, либо наоборот как отвращение и нежелание мужа-партнёра видеть около себя

Гинеколог обратила внимание на существование кризовой, цефалгической форм ПМС.

«Кризовая — это панические атаки, как будто бы накрывает что-то, становится вся жизнь не мила. Неприятные мысли, иногда суицидальные, различные формы галлюцинаций. Цефалгическая — повышенная чувствительность к запахам, подташнивание», — объяснила врач.

По словам гинеколога, если женщина испытывает более 5 перечисленных симптомов, то ей стоит обратиться к врачу.

«Обратиться сначала к акушеру-гинекологу, потом к терапевту или кардиологу в зависимости от того, какие симптомы ведущие», — посоветовала эксперт.

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В Шаховской началось благоустройство территории вокруг обновлённого детсада
11 июля 2024, 14:19

Фото: Татьяна Рунова

Капитальный ремонт детского сада «Родничок» завершили в посёлке Шаховская, теперь рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
В рамках капремонта рядом со зданием детсада спилили более ста опасных деревьев и убрали старые теневые беседки и игровые комплексы.

«В ближайшее время с территории детского сада вывезут мусор и спиленные деревья и разровняют участки. Некоторые старые комплексы, которые были аккуратно демонтированы, вернутся обновлёнными на свои места», — отметила заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе в детсаду «Родничок» Оксана Разудалова.
Отмечается, что на территории детского сада будет установлено 23 новых объекта для детского отдыха и игр. Полностью завершить работы по благоустройству планируется до 25 августа.

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#детсад
#капитальный ремонт
#капремонт
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Суд не стал менять приговор сопредседателю «Мемориала»* Орлову**
11 июля 2024, 14:10

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд не стал изменять приговор сопредседателю «Мемориала»* Орлову**. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В феврале суд приговорил к 2,5 годам колонии главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал»** и сооснователя организации Олега Орлова*. Фигуранта взяли под стражу в заде заседаний.

Уголовное дело возбудили после повторного привлечения к административной ответственности за такое же деяние в течение одного года. Поводом стала статья с критикой спецоперации на Украине.

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Депутаты предложили создать единую научную конференцию для школьников
11 июля 2024, 14:06

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Депутаты Госдумы Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Александр Аксёненко выступили с инициативой провести всероссийскую научно-практическую конференции школьников.
По мнению парламентариев, такая мера поможет развитию тех учащихся, у которых есть выдающиеся способности к научно-исследовательской деятельности.

«Просим рассмотреть возможность организации и проведения ежегодной всероссийской научно-практической конференции школьников и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — приводит RT соответствующее обращение депутатов на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

До этого стало известно, что с начала приемной кампании абитуриенты подали более миллиона заявлений на поступление в вузы через сервис портала госуслуг.

«Абитуриенты подали с помощью суперсервиса госуслуг «Поступление в вуз онлайн» уже более миллиона заявлений. В этом году на пике портал обрабатывал до 16 тыс. заявок в час. Все они были переданы в вузы в среднем в течение 30 минут», – приводит АГН «Москва» материал пресс-службы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее сообщалось, что Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, будет проходить с 10 по 30 июля, в этом году она посвящена сказкам. В рамках акции проведут творческий конкурс для школьников, любой участник которого сможет продемонстрировать свои актёрские и литературные таланты.

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На дорогах Подмосковья выполнили 80% работ по восстановлению разметки
11 июля 2024, 13:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восстановление разметки проводится на региональных и муниципальных дорогах Московской области в рамках работ по летнему содержанию дорожной инфраструктуры, в настоящее время план выполнен на 80 процентов, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Обновлено уже около девяти с половиной тысяч километров линейной разметки, кроме того, разметку восстановили на восьми с половиной тысячах пешеходных переходов», — отметил глава областного министерства Алексей Гержик.
Уточняется, что на региональных дорогах восстановлено 6,7 тыс. линейной разметки и разметка на 2,3 тыс. пешеходных переходов. На муниципальных дорогах эти работы полностью выполнили в 24 городских округа. В 27 округах восстановление разметки продолжается.

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