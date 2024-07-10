Просто и сытно: Рецепт куриных рулетов с горчицей и сыром на сковороде

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Блюда из курицы — это всегда беспроигрышный вариант вкусного обеда или ужина. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить сочные куриные рулетики с горчицей и сыром.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 1 шт.
- Сыр твёрдый — 70 г.
- Горчица — 1-2 ст.л.
- Соль, перец
- Масло
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Пошаговый рецепт
- Грудку промыть, разрезать на 2 части. Каждую половину поделить на 2 филе.
- Филе отбить молоточком и смазать горчицей, посолить, поперчить, посыпать сыром.
- Закрутить каждое филе в рулет, закрыть края нитками, чтобы не вытекал сыр.
- На раскаленную сковороду выложить рулеты, поджарить со всех сторон (примерно 15 минут), после готовности накрыть крышкой и дать постоять.
- Достать рулеты, остудить и аккуратно извлечь нитки.
Подавать такое сытное блюдо можно с гарниром или овощами, а можно и в качестве самостоятельной порции.
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Анастасия Бондарева