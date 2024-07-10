Просто и сытно: Рецепт куриных рулетов с горчицей и сыром на сковороде

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 11 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения фиксируются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.