Сытно и просто: Рецепт картофельной запеканки с мясным фаршем

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Сочетание картофеля с мясным фаршем — одно из любимых, тех, что напоминает детство. Такое блюдо готовится очень просто. Редакция «Радио 1» рассказывает, как легко и быстро приготовить картофельную запеканку с мясным фаршем.
Ингредиенты (на 1 порцию)
Фото: iStock/WS Studio
Пошаговый рецепт картофельной запеканки
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- Картофель – 167 г.
- Фарш мясной – 83 г.
- Лук репчатый – 0.2 шт.
- Яйцо куриное – 0.2 шт.
- Масло сливочное – 18 г.
- Соль – 0.3 ч.л.
- Перец черный – 0.2 ч.л.
Фото: iStock/WS Studio
Пошаговый рецепт картофельной запеканки
- Картофель очистить, промыть, нарезать, положить в кастрюлю, залить водой, посолить и поставить на огонь. Варить до полного приготовления.
- Слить с готового картофеля воду. Растопить сливочное масло и добавить в кастрюлю, остудить.
- Лук очистить, промыть, мелко нарезать и обжарить на прогретой сковороде.
- Добавить к обжаренному луку охлаждённый фарш, обжаривать на медленном огне, помешивая. Добавить соль и перец. Готовить до полного приготовления (примерно 8-10 минут).
- В картофельное пюре добавить взбитое яйцо и перемешать.
- Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
- На дно формы выложить слоем картофельное пюре, разровнять, следом положить мясную начинку. И так повторить еще раз.
- Поставить форму с запеканкой в хорошо прогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
- Извлечь из духовки, дать немного остынуть и подавать к столу!
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Анастасия Бондарева