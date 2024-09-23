«Быть активным»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 сентября

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В деловой сфере благоприятно быть активными, но при этом спокойными. Не стоит избегать ответственных решений, заранее взвесив все «за» и «против». В вопросах любви надо быть честными перед самими собой и не упустить возможность любить и быть любимыми. В вопросах здоровья желательно не допускать умственного и нервного перенапряжения, а также физического переутомления.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 23 по 29 сентября.
Овну нужно проявить напористость и приветливость. Его лидерские качества ему помогут.
Тельцу лучше быть спокойным, сдержанным и молчаливым. Ему лучше присмотреться к тому, что происходит.
Близнецам необходимо смена впечатлений. На этой неделе им нужно заниматься разными видами деятельности.
Раку важно реализовывать то, что необходимо, чтобы его мечта стала реальностью. Плохое настроение надо исключить.
Льву нужно выходить в свет и быть на виду. Активность и организаторские способности поспособствуют популярности.
Дева может позволить себе страстность и эмоциональность. Ей благоприятно побольше отдыхать и не брать на себя чрезмерную ответственность.
Весам надо искать равновесие и гармонию. Противоречивое настроение будет мешать.
Скорпиону самоуверенность придаст сил. Он нуждается в оптимизме и хорошем настроении.
Стрельцу нужно быть остроумным и весёлым. Тактичность и умение увлекательно вести беседу пригодятся и в личной жизни, и в деловой сфере.
Козерогу надо продолжать упорно и трудолюбиво идти к своей цели, которую надо держать в секрете.
Водолей будет любопытен и любознателен. Его оригинальный взгляд и необычные идеи получат поддержку.
Рыбам необходимо преодолевать обстоятельства и не отвлекаться на небольшие раздражители.
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Овну нужно проявить напористость и приветливость. Его лидерские качества ему помогут.
Тельцу лучше быть спокойным, сдержанным и молчаливым. Ему лучше присмотреться к тому, что происходит.
Близнецам необходимо смена впечатлений. На этой неделе им нужно заниматься разными видами деятельности.
Раку важно реализовывать то, что необходимо, чтобы его мечта стала реальностью. Плохое настроение надо исключить.
Льву нужно выходить в свет и быть на виду. Активность и организаторские способности поспособствуют популярности.
Дева может позволить себе страстность и эмоциональность. Ей благоприятно побольше отдыхать и не брать на себя чрезмерную ответственность.
Весам надо искать равновесие и гармонию. Противоречивое настроение будет мешать.
Скорпиону самоуверенность придаст сил. Он нуждается в оптимизме и хорошем настроении.
Стрельцу нужно быть остроумным и весёлым. Тактичность и умение увлекательно вести беседу пригодятся и в личной жизни, и в деловой сфере.
Козерогу надо продолжать упорно и трудолюбиво идти к своей цели, которую надо держать в секрете.
Водолей будет любопытен и любознателен. Его оригинальный взгляд и необычные идеи получат поддержку.
Рыбам необходимо преодолевать обстоятельства и не отвлекаться на небольшие раздражители.
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Анастасия Бондарева