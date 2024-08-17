«Никуда не денешься»: В чем секрет даты вашего рождения и как она влияет на жизнь

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Человек сталкивается с цифрами постоянно, от момента рождения и на протяжении всей жизни. В выпуске подкаста «Меня бесит» студии «Р1» нумеролог Анна Козлова рассказала, как дата рождения влияет на нашу жизнь.
Тело помнит, как мы рождалисьКозлова сообщила, что с дня рождения до дня рождения существуют определенные периоды, которые можно назвать «графиком удачи».
«Они могут быть очень благоприятны и просто благоприятны, какие-то спокойны, а есть неблагоприятны. От них никуда не денешься. Но это не значит, что у тебя обязательно в эти два месяца будет что-то плохое. Самая большая ошибка восприятия людей – это то, что эти периоды всегда связаны с какими-то грубыми ошибками, когда мы можем зайти не в ту дверь», — пояснила Анна.
Она добавила, что не стоит что-то кардинально пытаться изменить в своей жизни накануне дня рождения. За две недели до праздника эксперт призвала не ездить в путешествия, не увольняться с работы и не принимать важных решений.
С точки зрения психологии, тело человека всегда помнит, как рождалось. Специалистка подчеркнула, что это давно доказано несколькими экспертами.
«И это всегда все равно травма для тела, потому что оно это все помнит, как проживалось. Вы не помните, но тело помнит. Соответственно, уже идет перезагрузка и выход на новый уровень, на новый календарный личный год», — отметила нумеролог.
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Кармические отношенияУ человека есть кармический месяц рождения, который тесно связан с жизнью человека.
«Апрельские это у нас те, кто завязаны кармически с отцами. Майские это те, кто у нас кармически завязаны с мамами. Январские это те, кто завязаны с родными братьями и сестрами. Декабрьские вообще в целом с родителями завязаны», — отметила Анна.Она пояснила, что сложность заключается в том, что здесь нужно подзадержаться и посмотреть, как взаимоотношения в семье влияют на личную жизнь и на финансовую сферу.
Козлова добавила, что при подсчете графика здоровья и иммунитета, графика качества жизни или финансов могут появляться нули, предупреждающие о нехватке энергии.
«Я вот вижу, в следующем году у тебя ноль. Я говорю, пожалуйста, вот здесь вот нужно обратить внимание на свое состояние. Во-первых, хронические заболевания контролировать. Во-вторых, смотреть на уровень энергии, потому что чаще всего ноль – это именно про уровень энергии и нужно больше отдыха», — пояснила Козлова.Фото: istock / Lily Solopova
Раскрыть то, о чем мог не знатьС помочью даты рождения можно определить черты человека и помочь ему раскрыть их. Если человек наделен лидерскими качествами, но никогда не проявлял их, с этим нужно работать и направлять его.
Можно узнать о провинности человека в прошлой жизни, от которой нельзя убежать. Анна пояснила, что нужно просто взять эту ошибку на заметку, и не допускать повторения в этой жизни.
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