Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Никуда не денешься»: В чем секрет даты вашего рождения и как она влияет на жизнь

«Никуда не денешься»: В чем секрет даты вашего рождения и как она влияет на жизнь

17 августа 2024, 20:00
Фото: istock / Helin Loik-Tomson

Фото: istock / Helin Loik-Tomson

Человек сталкивается с цифрами постоянно, от момента рождения и на протяжении всей жизни. В выпуске подкаста «Меня бесит» студии «Р1» нумеролог Анна Козлова рассказала, как дата рождения влияет на нашу жизнь.

Тело помнит, как мы рождались

Козлова сообщила, что с дня рождения до дня рождения существуют определенные периоды, которые можно назвать «графиком удачи».

«Они могут быть очень благоприятны и просто благоприятны, какие-то спокойны, а есть неблагоприятны. От них никуда не денешься. Но это не значит, что у тебя обязательно в эти два месяца будет что-то плохое. Самая большая ошибка восприятия людей – это то, что эти периоды всегда связаны с какими-то грубыми ошибками, когда мы можем зайти не в ту дверь», — пояснила Анна.


Она добавила, что не стоит что-то кардинально пытаться изменить в своей жизни накануне дня рождения. За две недели до праздника эксперт призвала не ездить в путешествия, не увольняться с работы и не принимать важных решений.

С точки зрения психологии, тело человека всегда помнит, как рождалось. Специалистка подчеркнула, что это давно доказано несколькими экспертами.

«И это всегда все равно травма для тела, потому что оно это все помнит, как проживалось. Вы не помните, но тело помнит. Соответственно, уже идет перезагрузка и выход на новый уровень, на новый календарный личный год», — отметила нумеролог.
Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?

Кармические отношения

У человека есть кармический месяц рождения, который тесно связан с жизнью человека.

«Апрельские это у нас те, кто завязаны кармически с отцами. Майские это те, кто у нас кармически завязаны с мамами. Январские это те, кто завязаны с родными братьями и сестрами. Декабрьские вообще в целом с родителями завязаны», — отметила Анна.
Она пояснила, что сложность заключается в том, что здесь нужно подзадержаться и посмотреть, как взаимоотношения в семье влияют на личную жизнь и на финансовую сферу.

Козлова добавила, что при подсчете графика здоровья и иммунитета, графика качества жизни или финансов могут появляться нули, предупреждающие о нехватке энергии.

«Я вот вижу, в следующем году у тебя ноль. Я говорю, пожалуйста, вот здесь вот нужно обратить внимание на свое состояние. Во-первых, хронические заболевания контролировать. Во-вторых, смотреть на уровень энергии, потому что чаще всего ноль – это именно про уровень энергии и нужно больше отдыха», — пояснила Козлова.
Фото: istock / Lily Solopova

Раскрыть то, о чем мог не знать

С помочью даты рождения можно определить черты человека и помочь ему раскрыть их. Если человек наделен лидерскими качествами, но никогда не проявлял их, с этим нужно работать и направлять его.

Можно узнать о провинности человека в прошлой жизни, от которой нельзя убежать. Анна пояснила, что нужно просто взять эту ошибку на заметку, и не допускать повторения в этой жизни.

Читайте также:

Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности

«Укреплять доверие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 августа

Стало известно, кому повезёт в деньгах этим летом

#эксперт
#жизнь
#травма
#финансы
#человек
#путешествия
#заболевания
#тела
Дедушка из Суджи, над которым издевались боевики ВСУ, найден живым
17 августа 2024, 19:57

Фото: iStock/yacobchuk

Дедушку из Суджи, над которым издевались украинские военные в касках СС, нашли живым. Кадры с пенсионером опубликовало МВД Украины.
На представленных кадрах дедушка назвал сегодняшнюю дату и заявил, что его здоровью ничто не угрожает. Он поделился, что все эти дни после его пропажи, он блуждал по оккупированным украинскими войсками улицам и спал на обочине.

Также подтвердилась информация о том, что пенсионер является беженцем из Макеевки в ДНР. Он даже показал оккупанту, который снимал видео, свой украинский паспорт, который остался после переезда в Курскую область в 2014 году.

Ранее сообщалось, что семья дедушки, а он проживал в Судже вместе с дочерью и её мужем, не смогла забрать его из-за начавшихся боевых действий.

Читайте также:

Раскрыты новые подробности о личности дедушки, над которым глумились ВСУшники

Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается

Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ
#пенсионер
#курская область
#мвд
#украина
#поиски
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РБК: Бесплатные VPN-сервисы дают сбои при повышенной нагрузке
17 августа 2024, 18:33

Фото: istockphoto/NicoElNino

В августе россияне, пользующиеся VPN-сервисами, стали массово жаловаться на сбои в работе их бесплатных версий. Такие выводы можно сделать на основе даже беглого анализа отзывов в магазинах приложений Google Play и App Store.
Речь идёт о сервисах VPN Proxy Master, VPN Free Unlimited, PureVPN и ряде других из топ-100 магазинов мобильных приложений, сообщает РБК. Пользователи отмечают сложности с подключением либо многочисленные сбои и полную неработоспособность сервисов в их бесплатных версиях.

В ответ разработчики заявляют, что бесплатные сервера перегружены из-за высокой плотности трафика. Они предлагают приобрести платную подписку, обещая, что в этом случае никаких проблем с VPN-сервисами не будет.

Читайте также:

Песков прокомментировал информацию о сбоях YouTube

Депутат ГД Хинштейн назвал условие блокировки WattsApp в России

Хинштейн выступил против введения ответственности за пользование VPN
#пользователи
#сервис
#магазин
#приложения
#сбой
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не случайно его называют «Киберзверь»: Кадыров отправит на СВО Cybertruck от Илона Маска
Глава Чечни Кадыров отправит в зону СВО Cybertruck, подаренный ему Илоном Маском
17 августа 2024, 18:01

Фото: istockphoto/NicoElNino

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит в зону СВО электромобиль Cybertruck, который ему подарил американский миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Руководитель региона считает, что автомобиль принесет много пользы бойцам благодаря отличным характеристикам.
«Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — написал Кадыров.
По его словам, автомобиль получился очень удобным, маневренным и быстрым, что буквально влюбило Кадырова в Cybertruck.
«Выражаю искреннюю благодарность Илону Маску! Это, конечно, сильнейший гений современности и специалист. Великий человек! Ну, а Кибертрак получился мощным проектом. Несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился», — добавил глава Чечни.
Кадыров также пригласил Илона Маска в Грозный и пообещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Россию.
«Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — заключил Рамзан Кадыров.
Читайте также:

Кадыров опубликовал видео допроса взятого в плен бойца «Азова»*

Илон Маск пообещал подпалить усы Николаса Мадуро при помощи космических лазеров

В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

*батальон признан террористическим и запрещен на территории России
#сша
#автомобиль
#видео
#человек
#поездки
#мид рф
#рамзан кадыров
#сво
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
17 августа 2024, 17:56

Anna Solovei

Вера людей в магию чисел очень древняя, но нравится она далеко не всем. В выпуске подкаста «Меня бесит» студии «Р1» нумеролог Анна Козлова рассказала, как работает нумерология и как числа влияют на нашу жизнь.

Эзотерика или математика?

Многие люди относятся скептически к нумерологии. Козлова отметила, что не относит нумерологию к стопроцентной эзотерике.

«Это как какой-то круг эзотерический, где есть Таро, очень много других каких-то направлений, там матрица судьбы, у нас постоянно что-то новое появляется. Но нумерология, она как бы стоит между. Всё-таки, когда Пифагор ещё начал вот эту вот всю историю с числами, всё-таки это больше идёт к науке», — пояснила Анна.
Люди часто могут путать нумерологию с гаданием. «Когда у меня будут дети? Когда я выйду замуж? Когда у меня наступит белая полоса?» — вопросы, на которые нет ответа, потому что будущее слишком разноплановое и его нельзя предсказать.

Анна добавила, что задача нумеролога — направить человека, что-то подсветить и помочь проработать.
Фото: istock / Kwangmoozaa

Судьба и влияние на нее

Как считает нумеролог, судьбу нельзя предсказать. Но ее можно изменить — мы сами выбираем будущее, по которому мы идём. Жизнь является результатом решений и действий человека и всегда можно направить себя в нужную сторону.

Козлова напомнила, что 2024 год кармический связан с планетой Сатурн. Она призвала активизироваться тем, кто желает изменить свою жизнь.

«Если есть планы, если есть какие-то намётки, очень здорово в этом году это все прям начать реализовывать, потому что Сатурн всегда финансово очень сильно поддерживает. Но если посмотреть с точки зрения того, что Сатурн — это кармическая планета, это самый удачный год для того, чтобы просто вести себя хорошо. Потому что в этот год, если происходят какие-то негативные события, что-то прям сбивает из-под ног — это говорит о том, что просто Сатурн раздает все свои кармические плоды», — пояснила Анна.
Ретроградный Меркурий: С какими бедами столкнутся знаки зодиака в августе
Ретроградный Меркурий: С какими бедами столкнутся знаки зодиака в августе

Отношения

Идеальной совместимости не существует, заявила Козлова. нумеролог отметила, что в любых отношениях, в том числе партнерских или деловых, есть общая задача отношений (для чего они даны) и точка препятствия (что может их разрушить).

Точка препятствия может быть весома, к примеру, неуважение в паре или абьюз. А может быть незначительной — например, пара не может вместе ездить в отпуск, потому что один любит активный отдых, а другой «тюлений».

В нумерологии существует понятие энергетические близнецы или родственные души, добавила Анна. Но даже родственные души могут иметь кармические отношения и всегда существуют точки препятствия.

Читайте также:

Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности
«Укреплять доверие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 августа

Стало известно, кому повезёт в деньгах этим летом

#дети
#эксперт
#жизнь
#будущее
#люди
#отпуск
#отдых
#математика
#планета
#график
#отношения
#астрология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат напавшего на «Крокус» Файзова* просит отпустить его из СИЗО по здоровью
17 августа 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Zolnierek

Защита одного из участников нападения на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова* просит отпустить его из следственного изолятора. В качестве причины адвокаты называют состояние его здоровья после полученного при задержании тяжёлого ранения.
Об этом сказано в одном из решений по апелляции на арест обвиняемого, с которыми ознакомился ТАСС. Защита полагает, что при принятии Басманным районным судом города Москвы решения о продлении Файзову* меры пресечения в виде заключения под стражу не было принято во внимание его состояние здоровья. В частности то, что он передвигается в инвалидной коляске.

В ходе избрания меры пресечения в виде ареста Файзова* принесли в суд на носилках, общался с судьёй и другими участниками процесса односложно. Однако Мосгорсуд, который рассматривал апелляцию по поводу ареста, счёл, что не имеется медицинских противопоказаний относительно содержания подозреваемого в СИЗО.

Читайте также:

Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства

Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО

* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
#суд
#арест
#защита
#меры
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Туве введён режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами
17 августа 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Тандинском районе Республики Тува введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такая мера вызвана продолжительной сухой и жаркой погодой, которая способствует увеличению количества и площадей лесных пожаров.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. По информации ведомства, на текущий момент на территории района действуют семь лесных пожаров общей площадью 497 гектаров. Для борьбы с природными пожарами привлечены 173 человека и 25 единиц специальной техники. Также задействован пожарный вертолёт Ми-8.

В пресс-службе правительства Тувы сообщили, что по данным на субботу, 17 августа, в республике полыхают 29 лесных пожаров на площади 2399,1 гектаров. Из них локализованы два — в Каа-Хемском и Тандинском лесничествах.

Вместе с тувинскими огнеборцами борьбу с лесными пожарами ведут сотрудники Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия. Сегодня ожидается прибытие ещё 30-ти сотрудников из Красноярска.

Читайте также:

МЧС: площадь лесного пожара под Туапсе выросла до 3,2 га

С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара

220 человек эвакуировали с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за лесного пожара
#мчс
#пожарный
#человек
#сотрудники
#служба
#лесные пожары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около десяти тысяч эвакуированных жителей Курской области размещены в ПВР
МЧС: около 10 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР в 24 регионах
17 августа 2024, 16:23

Фото: iStock/shironosov

Почти десять тысяч эвакуированных жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения (ПВР) в 24 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что ведомство продолжает обеспечивать безопасность покинувших свои дома курян. В 24 регионах страны развёрнуты ПВР, которые приняли уже порядка десяти тысяч граждан, среди которых три тысячи детей.

За последние сутки из опасных районов эвакуировались ещё более трех тысяч человек. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют пожилым людям и семьям с детьми. Эвакуация в безопасные регионы проводится с помощью автобусов и железнодорожного транспорта.

Также за минувшие сутки четыре колонны грузовиков доставили 160 тонн гуманитарных грузов, а пиротехники МЧС обнаружили и обезвредили 43 боевых элемента и одну ракету ВСУ. В общей сложности за время атаки украинских войск в регионе уничтожили почти 120 взрывоопасных предметов.

Читайте также:

ВСУ усыпают минами села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию

Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район

Губернатор Воробьёв: Подмосковье уже приняло 860 жителей Курской области
#курская область
#мчс
#эвакуация
#жители
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область
Более тысячи порций мороженого «Чистой линии» доставили в ПВР Курска
17 августа 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Народного фронта

Вице-президент подмосковной компании «Чистая линия» Армен Бениаминов подарил квадроцикл женщине-медику – единственной выжившей после атаки ВСУ на эвакуационную бригаду. Квадроцикл Народный фронт оснастил комплектом защиты от беспилотников.

Помимо этого, компания передала более тысячи порций мороженого военнослужащим, волонтерам и жителям Суджанского района, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Курске.

«Мы уверены, что все эти трудности пройдут, потому что наш народ неоднократно проходил через сложные периоды, и всегда это заканчивалось еще большим усилением, еще большими победами. А пока мы делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — заявил вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.
Представители президентского движения, главный иммунолог Московской области Андрей Продеус и вице-спикер Госдумы Петр Толстой передали военным медикам Курской области оборудование, закупленное на средства сбора «Военным медикам» благотворительного фонда «Всё для Победы!».

В Курскую область всего доставлено:

• 8 автомобилей УАЗ «Буханка»;
• 7 квадроциклов;
• 3 мотоцикла;
• 50 рюкзаков для медиков;
• волокуши;
• расходные материалы.
Фото: пресс-служба Народного фронта
Продеус отметил, что помощь врачам помогает спасать жизни и здоровье людей. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил внимание, что каждый человек, кто участвовал в сборе средств, внес свой вклад в помощь военным медикам.

Кроме того, в пунктах временного размещения Андрей Продеус осмотрел приехавших в областной центр из Суджи 12 детей и четырех взрослых. Врач отметил, что им стоит пройти полную диагностику у прибывших в регион экспертов из федеральных медицинских учреждений.

«Пока вы находитесь в ПВР, займитесь своим здоровьем, здоровьем своих детей. Дообследуйте то, на что раньше не было времени, не было возможности сделать это у себя в селе или деревне», — посоветовал Продеус.
Помимо доставки помощи жителям приграничных регионов и бойцам, находящихся в Курской области, активисты Народного фронта вывозят людей, которые не могут самостоятельно добраться из-под обстрелов до ПВР. Волонтеры подчеркнули, что основную помочь оказывают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

Читайте также:

Полпред Путина рассказал о ситуации в Курской области

Украина больше года готовила операцию в Курской области, сообщили в США

Секретные мирные переговоры Москвы и Киева были сорваны атакой ВСУ под Курском
#помощь
#здоровье
#врач
#квадроцикл
#оборудование
#человек
#компании
#регион
#волонтеры
#активисты
#всу
#курская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В возрасте 44 лет умер журналист Евгений Ксензенко
17 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 44 лет умер журналист Евгений Ксензенко, он скончался от рака, с которым боролся на протяжении многих лет. Об этом написала его супруга в социальных сетях.
«Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала жена покойного.
По словам супруги, Ксензенко умер накануне, 16 августа, в кругу семьи и близких, не дожив до 45-летнего юбилея всего 12 дней.

Евгений Ксензенко окончил факультет журналистики МГУ в 1999 году, а работать по профессии начал еще во время учебы. С 2001 года он попал на НТВ, став парламентским корреспондентом телеканала и автором фильмов из цикла «Профессия — репортер».

Сообщается, что позже Ксензенко перебрался в Лондон, откуда не раз выходил в эфир и сделал множество репортажей для РЕН-ТВ.

Читайте также:

Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев

Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок
#мгу
#профессия
#семьи
#супруги
#профессии
#журналист
#журналистика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф