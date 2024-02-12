Быть дружелюбнее на работе и беречь здоровье: гороскоп с 12 по 18 февраля

Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», что принесёт эта неделя всем знакам зодиака.





Она подчеркнула, что на неделе с 12 по 18 февраля представителям всех знаков зодиака следует быть дружелюбными и приветливыми на работе. А в любви следует находить общие интересы и становиться единомышленниками с партнёром.Говоря о здоровье, Лебеденко указала на опрометчивые действия. Их стоит избегать, не экспериментируя в еде и спортивных тренировках. Следует бережнее относиться к себе.Также астролог дала особые рекомендации для каждого знака зодиака на эту неделю.





станет более страстным и проявит свой темперамент. Решительность и активность ему будут помогать преодолевать все трудности.





поднимется настроение. Для этого у него появиться много поводов, и он испытает много счастливых моментов.





надо готовиться к большому количеству встреч и переговоров. Им важно проявить красноречие и талант оратора.





большое удовольствие доставит общение с близкими людьми. Ему надо расслабиться и во всём происходящем видеть пользу для себя.





важно быть романтичным и чувственным. Любовь вдохновит и подарит новые впечатления.





мысли будут заняты её мечтами и планами. Ей надо быть работоспособной и продемонстрировать деловую хватку.





нужно быть творческими и ко всему подходить с позиции самовыражения. Это отличный период для занятий любимым делом и достижения в нём максимальных результатов.





появиться потребность любить и быть любимым. Он встретит взаимность и будет вдохновлён.





пожелает веселья. Ему нужно обязательно выделить время на активный отдых и приятный досуг.





поможет интуиция. Ему необходимо к себе прислушаться и не торопиться с выводами.





надо меньше беспокоиться и хорошо разобраться в своих мыслях чувствах. У него хороший период для самоанализа и самосовершенствования.



