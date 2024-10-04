«Быть готовыми»: Врач назвал опасные вирусы, которые «бродят» по России

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Осень — сезон различных вирусных заболеваний. Сейчас, когда погода еще не совсем стабильна, случаются резкие перепады температур, особенно важно беречь свое здоровье.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить.
Он добавил, что вся система здравоохранения должна помнить, помимо коронавируса, и про другие заболевания — более остро протекающие.
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«Сейчас коронавирус стал одним из сезонных ОРВИ, он самый безобидный. Некоторый грипп тяжелее протекает — даже с летальным исходом. Надо врачам готовиться, чтобы в первые сутки человеку провести тест на определение вируса», — сказал врач.
Он добавил, что вся система здравоохранения должна помнить, помимо коронавируса, и про другие заболевания — более остро протекающие.
«Ходит корь, лихорадка Западного Нила, малярия была в Москве. Люди уезжают в дальние страны, не защищаются, а потом привозят. Ну и никто не отменял мощный всплеск желудочно-кишечных заболеваний, ротавирус, кишечные гриппы, венерические заболевания. Надо к этому быть готовыми», — предупредил Жемчугов.
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Анастасия Бондарева