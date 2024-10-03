Вирусолог Малинникова объяснила смертельную опасность вируса Марбург

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Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.
«Лихорадка Марбург считается особо опасной инфекцией, она очень заразна и вызывает высокий процент летальности – от 25 до 80%. Опасна она ещё и тем, что инфекция развивается достаточно быстро. Если в организм попал вирус, то появляется высокая температура 39°C, которая может держаться две недели и более. Помимо повышения температуры, проявляются различные симптомы, которые поражают практически все органы. В частности, поражается ЖКТ, развивается рвота, диарея», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.
По её словам, во многих случаях у человека в ходе этой инфекции наступает смерть от обезвоживания. Также возможно развитие геморрагического синдрома, нарушение микроциркуляции внутри сосудов, начинают страдать лёгкие, печень, желудочно-кишечный тракт, происходит некроз тканей.
Ранее старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что для лихорадки Марбург характерен такой симптом, как кровоточивость кожи и слизистой.
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